Nawrocki: Občania dali najavo, že ako dosiaľ sa vládnuť nemôže

Varšava 6. augusta (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki vo svojom prvom vystúpení v parlamente po zložení prezidentskej prísahy v stredu skritizoval vládu, ktorá podľa neho neplní svoje sľuby. Podľa jeho slov ho do funkcie hlavy štátu poslali občania svojím slobodným výberom, a to napriek klamstvám a propagande, ktorej čelil počas kampane. Ako kresťan to však všetkým z hĺbky srdca odpustil. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



„Moje zvolenie do úradu prezidenta je hlasom hovoriacim, že takto sa ďalej vládnuť nemôže a Poľsko takto nemá vyzerať,“ povedal Nawrocki.



„Je to hlas Poliek a Poliakov, že chcú, aby politici plnili sľuby dané vo volebnej kampani,“ dodal. Vo voľbách sa podľa neho ukázalo, že prezident Poľska musí reprezentovať výlučne hlas občanov. „Ja ako prezident Poľska budem hlasom národa - a to je moje zadanie,“ vyhlásil.



Pripomenul, že jeho volebný program získal podporu 10,5 milióna voličov. Preto podľa neho nikto nemôže byť zaskočený, že plánuje rozhodne presadzovať svoje ciele.



Medzi problémami Poľska menoval demografickú krízu či nedostupné bývanie. Zároveň vyzval na prekonanie straníckych rozdielov pri téme rozvoja Poľska, ktorá má podľa neho spájať.



„Potrebujeme veľké plány, veľké investície, potrebujeme vzbudiť ambície národa,“ vyhlásil. Nawrocki podporuje ambiciózne rozvojové projekty vrátane výstavby veľkého letiska CPK s napojením na vysokorýchlostnú železnicu a budovania ďalšej dopravnej infraštruktúry. Zároveň vyhlásil, že bude vetovať zvýšenie veku odchodu do dôchodku a jeho program odmieta delenie krajiny na Poľsko A a Poľsko B.



„Plán 21 a môj program znamená nie nelegálnej migrácii - a áno zlotému, a nie euru,“ povedal prezident.



„Budem hlasom tých, ktorí chcú suverénne Poľsko, ktoré je v Európskej únii, ale nie je Európskou úniou - lež je Poľskom a zostane Poľskom,“ dodal. S vládou chce spolupracovať na budovaní dobrých vzťahov v rámci EÚ aj NATO, no odmieta odovzdávanie kompetencií nezakotvené v európskych zmluvách. Vyjadril nádej, že formát Bukureštskej deviatky sa rozšíri o škandinávske krajiny na Bukureštskú jedenástku.



Nawrocki vyzval na prípravu novej ústavy a otvorenie celonárodnej diskusie o jej podobe v roku 2030. Verí, že sa mu v tejto veci podarí dosiahnuť nadstranícky konsenzus v spoločnom záujme Poľska. „Nech Boh žehná Poľsko, nech žije Poľsko,“ zakončil svoj prejav Nawrocki.









(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)