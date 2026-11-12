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Nawrocki ohlásil návštevu Bratislavy v roku 2027

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Na snímke poľský prezident Karol Nawrocki víta slovenského prezidenta Petra Pellegriniho (vľavo) pred rokovaním na zámku v Rogaline vo štvrtok 12. novembra 2026. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Nawrocki označil Pellegriniho za veľkého priateľa Poľska a zdôraznil, že návšteva Bratislavy má byť príležitosťou na prehĺbenie hospodárskej spolupráce, najmä v sektore moderných technológií.

Autor TASR
Poznaň 12. novembra (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki vo štvrtok potvrdil účasť na summite Iniciatívy Trojmoria v roku 2027 v Bratislave a avizoval i početnú účasť poľských podnikateľov. Podľa prezidenta SR Petra Pellegriniho môžu byť krajiny iniciatívy lídrom v implementácii moderných technológií. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Nawrocki označil slovenského prezidenta za veľkého priateľa Poľska a zdôraznil, že návšteva Bratislavy má byť príležitosťou na prehĺbenie hospodárskej spolupráce, najmä v sektore moderných technológií.

Poľský prezident tiež vyhlásil, že Varšava chce využiť svoju prítomnosť v skupine G20 na prezentovanie perspektívy celého regiónu. „Chceme ukázať, že táto úžasná krajina a mnohé národy našej časti Európy sú dôležitou súčasťou globálneho priemyselného, technologického a inovačného prostredia,“ povedal v tejto súvislosti.

Pellegrini zdôraznil, že krajiny regiónu nemusia súťažiť s USA a Čínou vo vývoji najväčších modelov umelej inteligencie, ale mali by sa zamerať na ich praktické využitie v hospodárstve a verejnej správe. „V tomto súboji môže byť región Troch morí na prvom mieste a som presvedčený, že by na ňom aj mal byť,“ dodal.

Podľa Miriam Hučkovej, výkonnej riaditeľky klastru firiem a inštitúcií Košice IT Valley, ktorá bola súčasťou prezidentskej delegácie, má Slovensko množstvo talentov, ale potrebuje podporovať podnikavosť a vznik firiem, ktoré by moderné technológie implementovali. „Úloha štátu a krajín združených v Iniciatíve Trojmoria je nachádzať podnety, ktoré budú funkčné práve pre takéto firmy,“ povedala.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
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