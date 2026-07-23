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Nawrocki podal nový návrh na referendum o klimatickej politike EÚ
Nawrocki pripomenul, že Senát, horná komora parlamentu, prvý návrh odmietol pre formuláciu otázky.
Autor TASR
Debica/Varšava 23. júla (TASR) — Poľský prezident Karol Nawrocki vo štvrtok oznámil, že podal druhý návrh na vypísanie referenda o klimatickej politike Európskej únie (Green Deal). Na stretnutí s obyvateľmi mesta Debica povedal, že otázka má tentoraz jednoduchšie znenie, ktoré podľa neho „nič nenavrhuje a nevzťahuje sa na nič konkrétne“. TASR o tom informuje na základe správ agentúry PAP a spravodajskej televízie TVN 24.
Nawrocki pripomenul, že Senát, horná komora parlamentu, prvý návrh odmietol pre formuláciu otázky.
„V Kancelárii prezidenta Poľskej republiky sme pripravili úplne inú, novú a jednoduchú otázku: ‚Ste za to, aby Poľsko implementovalo klimatickú politiku Európskej únie?‘,“ uviedol Nawrocki.
Zároveň vyzval Senát, aby umožnil občanom vyjadriť sa k otázkam spojeným s tzv. zelenou dohodou a systémom emisných povoleniek ETS. „Chceli ste novú otázku? Tu je nová otázka. Nechajte národ povedať, čo chce,“ odkázal prezident.
Šéf prezidentskej kancelárie Pawel Szefernaker avizoval predloženie nového návrhu na vypísanie referenda o budúcnosti klimatickej politiky EÚ minulý týždeň po tom, ako Európska komisia predstavila návrh reformy systému obchodovania s emisnými povolenkami na roky 2030 až 2040.
Prvý návrh na referendum podal Nawrocki 7. mája. Občania mali odpovedať na otázku, či sú za implementáciu klimatickej politiky, „ktorá by viedla k zvýšeniu životných nákladov, cien energií a nákladov pre podniky a poľnohospodárov“.
Vtedy argumentoval, že plní záväzok voči odborovému hnutiu Solidarita, ktoré upozorňuje na negatívne dosahy zeleného dohovoru. Klimatickú politiku EÚ označil za príčinu rôznych ekonomických problémov.
„Green Deal a ETS znamenajú vyššie ceny energií, pokles konkurencieschopnosti hospodárstva či úpadok poľnohospodárskej výroby,“ vyhlásil Nawrocki a dodal, že o tak zásadnej otázke pre štát by mali podľa ústavy rozhodnúť občania.
Nawrocki pripomenul, že Senát, horná komora parlamentu, prvý návrh odmietol pre formuláciu otázky.
„V Kancelárii prezidenta Poľskej republiky sme pripravili úplne inú, novú a jednoduchú otázku: ‚Ste za to, aby Poľsko implementovalo klimatickú politiku Európskej únie?‘,“ uviedol Nawrocki.
Zároveň vyzval Senát, aby umožnil občanom vyjadriť sa k otázkam spojeným s tzv. zelenou dohodou a systémom emisných povoleniek ETS. „Chceli ste novú otázku? Tu je nová otázka. Nechajte národ povedať, čo chce,“ odkázal prezident.
Šéf prezidentskej kancelárie Pawel Szefernaker avizoval predloženie nového návrhu na vypísanie referenda o budúcnosti klimatickej politiky EÚ minulý týždeň po tom, ako Európska komisia predstavila návrh reformy systému obchodovania s emisnými povolenkami na roky 2030 až 2040.
Prvý návrh na referendum podal Nawrocki 7. mája. Občania mali odpovedať na otázku, či sú za implementáciu klimatickej politiky, „ktorá by viedla k zvýšeniu životných nákladov, cien energií a nákladov pre podniky a poľnohospodárov“.
Vtedy argumentoval, že plní záväzok voči odborovému hnutiu Solidarita, ktoré upozorňuje na negatívne dosahy zeleného dohovoru. Klimatickú politiku EÚ označil za príčinu rôznych ekonomických problémov.
„Green Deal a ETS znamenajú vyššie ceny energií, pokles konkurencieschopnosti hospodárstva či úpadok poľnohospodárskej výroby,“ vyhlásil Nawrocki a dodal, že o tak zásadnej otázke pre štát by mali podľa ústavy rozhodnúť občania.