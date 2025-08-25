< sekcia Zahraničie
Nawrocki podľa ministra ukončil financovanie Starlinku Ukrajine
Gawkowski poznamenal, že vláda bude hľadať náhradné riešenia, no problémom je čas.
Autor TASR
Varšava 25. augusta (TASR) - Veto prezidenta Karola Nawrockého k novele zákona o pomoci občanom Ukrajiny znamená aj ukončenie financovania satelitného internetu Starlink pre Ukrajinu. Uviedol to v pondelok pre agentúru PAP minister digitalizácie Krzysztof Gawkowski, informuje varšavský spravodajca TASR.
Podľa Gawkowského podpora pre Ukrajinu v oblasti satelitného internetu mala pokračovať, no prezidentské veto tomu zabránilo. „De facto vypol internet na Ukrajine, vypol ho školám, vypol nemocniciam,“ zdôraznil minister. Dodal, že ide o riziko na vysokej úrovni a pripomenul, že prezident si musel byť vedomý, že Starlink je súčasťou zákona.
Gawkowski poznamenal, že vláda bude hľadať náhradné riešenia, no problémom je čas. O tejto otázke má podľa neho rokovať aj vláda na zasadnutí v utorok.
Prezident Karol Nawrocki v pondelok vetoval novelu zákona o pomoci občanom Ukrajiny, ktorá mala predĺžiť účinnosť finančnej podpory pre utečencov žijúcich v Poľsku. Novela mala rozšíriť dočasnú ochranu pre ukrajinských utečencov do 4. marca 2026 a upraviť vyplácanie príspevku 800 plus (800 zlotých je 188 eur) na deti.
Nawrocki zdôvodnil veto tým, že zákon neriešil otázku podmieňovania vyplácania príspevku zamestnaním na území Poľska. „Nebudem meniť svoj názor a verím, že 800 plus by malo byť dostupné len pre tých Ukrajincov, ktorí sa podujmú pracovať v Poľsku,“ uviedol prezident. Návrh, aby sa dávka vyplácala iba pracujúcim migrantom, podporoval aj Nawrockého hlavný protikandidát v prezidentských voľbách Rafal Trzaskowski.
Podľa Gawkowského podpora pre Ukrajinu v oblasti satelitného internetu mala pokračovať, no prezidentské veto tomu zabránilo. „De facto vypol internet na Ukrajine, vypol ho školám, vypol nemocniciam,“ zdôraznil minister. Dodal, že ide o riziko na vysokej úrovni a pripomenul, že prezident si musel byť vedomý, že Starlink je súčasťou zákona.
Gawkowski poznamenal, že vláda bude hľadať náhradné riešenia, no problémom je čas. O tejto otázke má podľa neho rokovať aj vláda na zasadnutí v utorok.
Prezident Karol Nawrocki v pondelok vetoval novelu zákona o pomoci občanom Ukrajiny, ktorá mala predĺžiť účinnosť finančnej podpory pre utečencov žijúcich v Poľsku. Novela mala rozšíriť dočasnú ochranu pre ukrajinských utečencov do 4. marca 2026 a upraviť vyplácanie príspevku 800 plus (800 zlotých je 188 eur) na deti.
Nawrocki zdôvodnil veto tým, že zákon neriešil otázku podmieňovania vyplácania príspevku zamestnaním na území Poľska. „Nebudem meniť svoj názor a verím, že 800 plus by malo byť dostupné len pre tých Ukrajincov, ktorí sa podujmú pracovať v Poľsku,“ uviedol prezident. Návrh, aby sa dávka vyplácala iba pracujúcim migrantom, podporoval aj Nawrockého hlavný protikandidát v prezidentských voľbách Rafal Trzaskowski.