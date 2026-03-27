< sekcia Zahraničie
Nawrocki podpísal balík opatrení zameraný na zníženie cien palív
Novela zákona o spotrebnej dani zas oprávňuje ministra financií dočasne znížiť spotrebnú daň z pohonných hmôt až do 30. júna.
Autor TASR
Varšava 27. marca (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki podpísal balík legislatívnych opatrení na zníženie cien palív vrátane zníženia DPH a zastropovania cien, oznámil v piatok večer na sociálnej sieti X hovorca prezidenta Rafal Leskiewicz. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.
Obe komory poľského parlamentu v piatok schválili balík legislatívnych opatrení s cieľom zmierniť dôsledky konfliktu na Blízkom východe. Po podpise prezidenta legislatíva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po zverejnení v Zbierke zákonov.
Legislatívny balík premiér Donald Tusk nazval skratkou CPN (ceny paliva nižšie), obsahuje zníženie sadzby DPH z palív z 23 percent na 8 percent a zníženie spotrebnej dane na minimum stanovené Európskou úniou.
„Na obdobie uplatňovania znížených sadzieb dane, DPH a spotrebnej dane zavedieme maximálnu maloobchodnú cenu palív,“ vysvetlil vo štvrtok Tusk. Tým sa predísť tomu, aby ceny palív zostali rovnaké napriek zníženým nákladom. Maximálna cena sa bude denne stanovovať nanovo.
Novela zákona o zásobách ropy zavádza mechanizmus na výpočet maximálnych cien na čerpacích staniciach. Novela zákona o spotrebnej dani zas oprávňuje ministra financií dočasne znížiť spotrebnú daň z pohonných hmôt až do 30. júna.
