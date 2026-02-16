< sekcia Zahraničie
Nawrocki: Poľsko by pre hrozbu z Ruska malo mať svoj jadrový program
Poľsko, ktoré je členom Európskej únie aj NATO, je jedným z najbližších vojenských a politických spojencov Ukrajiny.
Varšava 16. februára (TASR) - Poľsko by vzhľadom na hrozbu, ktorú predstavuje Rusko, malo mať svoj vlastný jadrový program, uviedol poľský prezident Karol Nawrocki. „Cesta k poľskej jadrovej kapacite – pri všetkej úcte k medzinárodným predpisom – je cesta, ktorou by sme sa mali vydať,“ povedal v nedeľu večer pre stanicu Polsatnews. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Poľský prezident, označovaný za pravicovo orientovaného, je zároveň hlavným veliteľom poľských ozbrojených síl. Krajina zdieľa hranicu s Ukrajinou, ktorá sa už takmer štyri roky bráni ruskej vojenskej invázii, a hraničí aj s Bieloruskom, spojencom Moskvy.
Keďže Poľsko sa nachádza priamo na hranici ozbrojeného konfliktu, bezpečnosť krajiny by mala byť posilnená programom jadrových zbraní, argumentoval v rozhovore Nawrocki. Neuviedol však, kedy by sa mohol takýto program v krajine začať realizovať.
Na otázku, či sa obáva ruskej reakcie na takýto krok, poľský prezident odpovedal: „Rusko dokáže reagovať agresívne na čokoľvek“.
Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz reagoval na prezidentov návrh opatrne. Podľa tlačovej agentúry PAP povedal, že otázka jadrových zbraní je „najcitlivejšou zo všetkých citlivých tém“.
Kosiniak-Kamysz dodal, že je za vytvorenie vlastných výskumných a vývojových kapacít Poľska, verí však, že by bolo lepšie konať, než hovoriť o plánoch a zámeroch.
Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorski v pondelok zase jednoznačne odmietol zapojenie sa do spoločného európskeho mechanizmu jadrového odstrašovania. Na spoločnej tlačovej konferencii s českým rezortným kolegom Petrom Macinkom vo Varšave v tejto súvislosti pripomenul, že jeho krajina je signatárom Dohovoru o nešírení jadrových zbraní.
Nawrocki touto iniciatívou zašiel ešte ďalej než jeho predchodca Andrzej Duda, ktorý v roku 2024 povedal, že jeho krajina je pripravená mať na svojom území rozmiestnené americké jadrové zbrane v rámci dohody NATO o zdieľaní jadrových zbraní.
Aliancia v tom čase uviedla, že rozšírenie rozmiestnenia jadrových zbraní neplánuje.
Spojené štáty umiestňujú jadrové zbrane vo viacerých európskych krajinách v rámci ich zdieľania už niekoľko desaťročí, píše DPA. Neexistujú žiadne oficiálne informácie o presnom umiestnení, ale predpokladá sa, že tieto zbrane sú uskladnené v Nemecku, Holandsku, Belgicku, Taliansku a Turecku.
Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorski v pondelok zase jednoznačne odmietol zapojenie sa do spoločného európskeho mechanizmu jadrového odstrašovania. Na spoločnej tlačovej konferencii s českým rezortným kolegom Petrom Macinkom vo Varšave v tejto súvislosti pripomenul, že jeho krajina je signatárom Dohovoru o nešírení jadrových zbraní.
