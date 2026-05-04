Nawrocki: Poľsko potrebuje zmodernizovať alebo zmeniť ústavu
Súčasná ústava z roku 1997 podľa neho vznikla ako kompromis v období demokratickej transformácie, no odvtedy sa vraj zásadne zmenili podmienky fungovania štátu.
Autor TASR
Varšava 4. mája (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki v nedeľu zriadil Radu novej ústavy s cieľom pripraviť návrh nového základného zákona štátu. Predstavitelia vlády v reakcii varujú pred otváraním dlhodobého sporu, ktorý by mohol oslabiť krajinu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Rada má podľa prezidenta pracovať na ústave novej generácie pre rok 2030. „Ústava z roku 1997 potrebuje modernizáciu alebo zmenu,“ povedal.
Prvé menovacie dekréty za členov Rady si okrem iných prevzala bývalá predsedníčka Ústavného súdu Julia Przylebska, ústavný právnik Ryszard Piotrowski, bývalá ministerka spravodlivosti Barbara Piwnik či bývalí predsedovia Sejmu Jozef Zych a Marek Jurek. V orgáne sú aj ďalší právnici a akademici.
Nawrocki zdôraznil, že rôznorodosť členov má zaručiť otvorenú diskusiu a vyzval všetky politické sily na spoluprácu pri príprave novej ústavy. Uviedol, že ústavy vznikajú v diskusii a že cieľom je spoločná práca na riešeniach pre budúcnosť štátu.
Súčasná ústava z roku 1997 podľa neho vznikla ako kompromis v období demokratickej transformácie, no odvtedy sa vraj zásadne zmenili podmienky fungovania štátu. Poukázal najmä na členstvo Poľska v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii, ako aj na vojnu za východnou hranicou krajiny.
Prezident tvrdí, že nový základný zákon má zabezpečiť jasnejšie zakotvenie princípov demokratickej vlády. Súčasná poľská ústava priznáva hlave štátu širšie právomoci ako napríklad slovenská.
Nawrocki môže napríklad vetovať zákony a toto veto môže parlament prelomiť len ústavnou väčšinou, čo vedie ku konfliktom, ak prezident a vláda nie sú z jedného politického tábora.
Niektorí poľskí komentátori sa domnievajú, že Nawrocki by chcel zaviesť prezidentský systém, zatiaľ čo podľa vyjadrenia Marcina Mastalereka, vedúceho kancelárie exprezidenta Andrzeja Dudu pre RMF FM, budú parlamentné voľby v roku 2027 referendom o prezidentskom verzus kancelárskom systéme, lebo súčasný systém je nefunkčný.
Zástupcovia vlády však prezidentovu iniciatívu spochybnili. Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz poukázal na to, či problém spočíva v texte ústavy alebo v jej uplatňovaní, čím narážal na nezhody s Nawrockým. Podľa ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského je na zmeny potrebná dvojtretinová väčšina v Sejme, čo si vyžaduje široký politický konsenzus, ktorý je v súčasnosti podľa neho nedosiahnuteľný.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
