< sekcia Zahraničie
Nawrocki: Povzbudzujem lídrov, aby sa zbavili ruských surovín
Nawrocki ocenil, že minister potvrdil strategický význam vzťahov so Spojenými štátmi a NATO.
Autor TASR
Varšava 26. februára (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki označil dovoz ruského plynu za zlú vec a európskych lídrov vyzval aby sa zbavili závislosti od ruských surovín. Vyhlásil to vo štvrtok po výročnom vystúpení ministra zahraničia Radoslawa Sikorského pred Sejmom, informuje varšavský spravodajca TASR.
„Počas diskusií na Slovensku aj v iných častiach Európy, som zdôrazňoval, že bezpečnosť znamená aj energetickú bezpečnosť a dovoz plynu z Ruska je zlá vec,“ povedal prezident. V odpovedi na otázku týkajúcu sa Viktora Orbána však dodal, že je vecou premiéra, aké rozhodnutia prijíma vo svojej krajine.
V reakcii na Sikorského vystúpenie Nawrocki vyhlásil, že mu v jeho prejave chýbala väčšia asertivita voči Európskej komisii, zdôraznil však, že členstvo Poľska v Únii nie je predmetom sporu. „Niet pochýb o tom, že Poľsko je a zostane v Európskej únii,“ povedal.
Prezident dodal, že EÚ spravila vo veciach identitárnej, klimatickej či migračnej politiky v uplynulom období množstvo chýb a právom Poľska je ich kritizovať. „Našou zodpovednosťou je demokratickým spôsobom, využívajúc náš hlas a mandát, reformovať EÚ,“ povedal.
Nawrocki ocenil, že minister potvrdil strategický význam vzťahov so Spojenými štátmi a NATO. „Teší ma, že minister Sikorski priznal, že Aliancia je strategickým záväzkom Poľska, že Washington je naším strategickým partnerom,“ uviedol.
Za pozitívnu správu pre občanov označil aj to, že v kľúčových a strategických otázkach je politika prezidenta a ministerstva zahraničných vecí na jednej strane. Ako veľkú príležitosť spomenul účasť Poľska na zasadnutí skupiny G20 ešte v tomto roku a vyzval na úsilie, aby sa prítomnosť krajiny v tomto formáte stala trvalou.
„Sú veci fundamentálne, základné a strategické, ktoré sú spoločné a stretli sa s mojím uznaním ako najvyššieho predstaviteľa Poľska. Sú veci, ktoré si vyžadujú určitú korekciu a pri ktorých by som očakával vyššiu asertivitu, ale som presvedčený, že z dlhodobého hľadiska dosiahneme porozumenie,“ uzavrel prezident.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Počas diskusií na Slovensku aj v iných častiach Európy, som zdôrazňoval, že bezpečnosť znamená aj energetickú bezpečnosť a dovoz plynu z Ruska je zlá vec,“ povedal prezident. V odpovedi na otázku týkajúcu sa Viktora Orbána však dodal, že je vecou premiéra, aké rozhodnutia prijíma vo svojej krajine.
V reakcii na Sikorského vystúpenie Nawrocki vyhlásil, že mu v jeho prejave chýbala väčšia asertivita voči Európskej komisii, zdôraznil však, že členstvo Poľska v Únii nie je predmetom sporu. „Niet pochýb o tom, že Poľsko je a zostane v Európskej únii,“ povedal.
Prezident dodal, že EÚ spravila vo veciach identitárnej, klimatickej či migračnej politiky v uplynulom období množstvo chýb a právom Poľska je ich kritizovať. „Našou zodpovednosťou je demokratickým spôsobom, využívajúc náš hlas a mandát, reformovať EÚ,“ povedal.
Nawrocki ocenil, že minister potvrdil strategický význam vzťahov so Spojenými štátmi a NATO. „Teší ma, že minister Sikorski priznal, že Aliancia je strategickým záväzkom Poľska, že Washington je naším strategickým partnerom,“ uviedol.
Za pozitívnu správu pre občanov označil aj to, že v kľúčových a strategických otázkach je politika prezidenta a ministerstva zahraničných vecí na jednej strane. Ako veľkú príležitosť spomenul účasť Poľska na zasadnutí skupiny G20 ešte v tomto roku a vyzval na úsilie, aby sa prítomnosť krajiny v tomto formáte stala trvalou.
„Sú veci fundamentálne, základné a strategické, ktoré sú spoločné a stretli sa s mojím uznaním ako najvyššieho predstaviteľa Poľska. Sú veci, ktoré si vyžadujú určitú korekciu a pri ktorých by som očakával vyššiu asertivitu, ale som presvedčený, že z dlhodobého hľadiska dosiahneme porozumenie,“ uzavrel prezident.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)