Nawrocki prijal Cichanovskú a vyjadril podporu bieloruskej opozícii
Autor TASR
Varšava 14. januára (TASR) - Poľsko bude aj naďalej podporovať Bielorusov v ich úsilí o slobodu a nezávislosť. Vyhlásil to poľský prezident Karol Nawrocki počas utorkového prijatia líderky bieloruskej opozície Sviatlany Cichanovskej a zástupcov bieloruskej komunity. Zdôraznil, že v tejto otázke panuje zhoda medzi prezidentom a poľskou vládou, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Nawrocki ocenil odvahu Bielorusov, ktorí podľa neho preukazujú odhodlanie aj napriek represiám režimu tamojšieho prezidenta Alexandra Lukašenka. „Poľsko vás na tejto ceste nikdy nenechá samých,“ povedal poľský prezident s tým, že mnohí zástancovia slobody dnes sedia vo väzeniach. Dodal, že Poliaci rozumejú hodnote slobody a chcú ju podporovať aj u svojich susedov.
Prezident označil spoluprácu s bieloruskou opozíciou a komunitou v Poľsku za krok k budúcim vzťahom dvoch slobodných a suverénnych štátov. Cichanovská poďakovala Poľsku za podporu a zdôraznila, že napriek dlhej a ťažkej ceste zostávajú Bielorusi odhodlaní pokračovať v boji za slobodu. Poľsko podľa nej predstavuje vzor krajiny, ktorá je silná, slobodná a nezávislá, a takéto chce vidieť aj budúce Bielorusko.
Podľa údajov bieloruskej opozície a ľudskoprávnych organizácií zostáva v tamojších väzniciach približne 1300 politických väzňov, z ktorých väčšina bola zadržaná po protestoch proti sfalšovaniu prezidentských volieb v roku 2020, ktorých výsledok EÚ neuznala. Viacero lídrov bieloruskej opozície sa nachádza v exile v Poľsku.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
