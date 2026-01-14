< sekcia Zahraničie
Nawrocki prijal predstaviteľov cirkví vrátane zástupcu Slovákov
Varšava 14. januára (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki v stredu prijal v Prezidentskom paláci predstaviteľov cirkví a organizácií národnostných menšín vrátane slovenskej. Uviedol, že Poľsko je otvorené všetkým menšinám a vierovyznaniam a on sa ako hlava štátu cíti zodpovedný za všetkých občanov republiky. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa informácií Spolku Slovákov v Poľsku a agentúry PAP.
Nawrocki počas novoročného stretnutia zdôraznil, že Poľsko bolo po stáročia krajinou slobody a suverenity, ale aj veľkej otvorenosti voči národnostným menšinám a všetkým vierovyznaniam. „Mojím záväzkom je opatera o všetkých občanov Poľskej republiky, zaistenie bezpečnosti, blahobytu a dobrého života v našom spoločnom dome,“ povedal prezident.
Predseda Konferencie biskupov Poľska arcibiskup Tadeusz Wojda vyzval na jednotu a solidaritu spoločnosti. Predseda Poľskej ekumenickej rady biskup Andrzej Malicki zdôraznil potrebu duchovnej jednoty kresťanov a hlavný rabín Poľska Michael Schudrich označil rozmanitosť vierovyznaní v krajine za bohatstvo Poľska.
Slovenskú národnostnú menšinu zastupoval generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris, ktorý prezidentovi odovzdal pozdrav od slovenskej komunity a informoval ho o živote Slovákov najmä v regiónoch Spiša a Oravy, kde pretrváva pôvodné slovenské obyvateľstvo. Prezident Nawrocki vyjadril záujem o situáciu Slovákov a pripomenul svoju návštevu Slovenska, ktorú označil za potvrdenie priateľských vzťahov medzi oboma krajinami.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
