Nawrocki prijal ukrajinského prezidenta Zelenského
Zelensky následne navštívi Sejm a plánované je aj jeho stretnutie s premiérom Donaldom Tuskom.
Autor TASR
Varšava 19. decembra (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki v piatok predpoludním prijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na jeho prvej oficiálnej návšteve vo Varšave od poľských prezidentských volieb. Súčasťou privítania bola vojenská prehliadka a na poľskom prezidentskom paláci sú vyvesené ukrajinské vlajky, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Prezidenti oboch krajín sa najprv stretnú na rokovaní medzi štyrmi očami a následne prebehnú diskusie za účasti celých delegácií. Podľa hovorcu poľského prezidenta Rafala Leskiewicza plánuje Nawrocki Zelenského uistiť o pokračujúcej poľskej podpore pre Ukrajinu a tiež otvoriť tému exhumácie poľských obetí Volynského masakru.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
