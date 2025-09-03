Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nawrocki: Prvýkrát sa Poliaci tešia z prítomnosti cudzích vojakov

Prezident Donald Trump víta poľského prezidenta Karola Nawrockého v Bielom dome, streda, 3. septembra 2025, vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Poľský prezident zároveň uistil, že Varšava dosiahne obranné výdavky na úrovni piatich percent HDP.

Autor TASR
Washington 3. septembra (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki v stredu počas rokovania v Oválnej pracovni Bieleho domu vo Washingtone vyhlásil, že prítomnosť amerických vojakov v Poľsku je pre krajinu dôvodom na spokojnosť a zároveň jasným signálom pre Rusko, že Varšava a Washington stoja pri sebe. Zdôraznil tiež historický význam tejto prítomnosti. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Toto je prvýkrát v dejinách Poľska v 20. a 21. storočí, keď sa Poliaci tešia z toho, že máme zahraničných vojakov na našom území. Americkí vojaci sú súčasťou našej spoločnosti,“ uviedol Nawrocki. Dodal, že vojenská spoluprítomnosť je aj odkazom Moskve o jednotnom postoji oboch krajín.

Poľský prezident zároveň uistil, že Varšava dosiahne obranné výdavky na úrovni piatich percent HDP. Okrem otázok bezpečnosti sa podľa jeho slov rozhovory s americkým prezidentom Donaldom Trumpom sústredia aj na energetiku a hospodárstvo.

Nawrocki ocenil silu poľsko-amerických vzťahov, ktoré označil za mimoriadne pevné a založené na hodnotách nezávislosti, suverenity a demokracie. „Príkladom týchto hodnôt sú naši spoloční hrdinovia: Kazimierz Pulaski a Tadeusz Košciuszko,“ pripomenul s odvolaním sa na dvoch poľských vojenských inžinierov a vojakov, ktorí bojovali v americkej vojne za nezávislosť. Zároveň poďakoval Trumpovi za podporu v predvolebnej kampani aj za symbolické gesto v podobe preletu stíhačiek F-16 nad Bielym domom na pamiatku nedávno zosnulého poľského pilota tejto stíhačky.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
