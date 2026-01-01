< sekcia Zahraničie
Nawrocki: Rok 2026 bude pre Poľsko prelomový pre účasť na samite G20
Autor TASR
Varšava 1. januára (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki vo svojom prvom novoročnom prejave vo funkcii uviedol, že rok 2026 bude pre Poľsko prelomový, keďže krajina sa po prvý raz zúčastní na samite skupiny G20. Zdôraznil, že pozvanie do spoločenstva najväčších svetových ekonomík je výsledkom dlhoročného úsilia Poliakov a symbolom uznania ich hospodárskeho pokroku. Podľa neho musí byť účasť Poľska v G20 začiatkom novej etapy rozvoja, bezpečnosti a lepšieho života občanov, informuje varšavský spravodajca TASR.
Nawrocki pripomenul, že voliči v uplynulom roku jasne vyjadrili vôľu po zmene a po návrate občianskeho hlasu do centra verejného diania. Dodal, že výkon prezidentského úradu považuje za záväzok, nie za odmenu, a že bez ohľadu na politické rozdiely chce spájať spoločnosť.
Prezident vyzval na budovanie moderného, spravodlivého a solidárneho štátu, ktorý bude slúžiť všetkým občanom. Podľa neho silné Poľsko nesmie ponechávať bez pomoci chorých, ani tehotné ženy a matky. „Byť mamou, poľskou matkou, je dôvodom na úctu a hrdosť,“ dodal.
Školy by podľa neho mali popri vzdelávaní rozvíjať aj vlastenectvo a zodpovednosť voči spoločnosti. „Skutočná sila štátu sa začína každý deň pri kuchynskom stole každej poľskej rodiny,“ zdôraznil.
V prejave zdôraznil aj potrebu budovania modernej armády, ktorá má zaručiť bezpečnosť krajiny. „Mier niečo stojí, ale vojna vždy stojí viac,“ uviedol. Dodal, že iba ekonomicky silné Poľsko si môže dovoliť účinné obranné kapacity. Na záver poprial občanom odvahu a jednotu v úsilí o rozvoj krajiny.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
