Nawrocki: Rusko predstavuje ohrozenie pre Ukrajinu aj Európu
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Varšava 19. decembra (TASR) - Rusko je neoimperialistickou krajinou, ktorá predstavuje ohrozenie pre Ukrajinu aj Európu, uviedol v piatok vo Varšave poľský prezident Karol Nawrocki po stretnutí s ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Podľa Zelenského bez nezávislej Ukrajiny bude Rusko pokračovať v expanzii do Poľska. Na stretnutí sa hlavy štátov rozprávali o vojenskej a diplomatickej podpore, ekonomickej spolupráci aj konfliktných otázkach poľsko-ukrajinskej histórie, informuje varšavský spravodajca TASR.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
