Piatok 19. december 2025
Nawrocki: Rusko predstavuje ohrozenie pre Ukrajinu aj Európu

Na snímke Karol Nawrocki. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Varšava 19. decembra (TASR) - Rusko je neoimperialistickou krajinou, ktorá predstavuje ohrozenie pre Ukrajinu aj Európu, uviedol v piatok vo Varšave poľský prezident Karol Nawrocki po stretnutí s ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Podľa Zelenského bez nezávislej Ukrajiny bude Rusko pokračovať v expanzii do Poľska. Na stretnutí sa hlavy štátov rozprávali o vojenskej a diplomatickej podpore, ekonomickej spolupráci aj konfliktných otázkach poľsko-ukrajinskej histórie, informuje varšavský spravodajca TASR.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
