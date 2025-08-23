< sekcia Zahraničie
Nawrocki: Rusko zažíva oživenie svojich imperiálnych ambícií
Prezident v úvode pripomenul, ako vodcovia Sovietskeho zväzu a nacistického Nemecka - Josif Stalin a Adolf Hitler - uzavreli dohodu, ktorá vydláždila cestu k druhej svetovej vojne.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Varšava 23. augusta (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki v sobotu vyhlásil, že Rusko opäť prejavuje imperiálne ambície, a varoval pred opakovaním paktu Ribbentrop-Molotov z roku 1939. Vyhlásil to v deň, keď si svet pripomína 86. výročie podpísania tejto neslávnej dohody, informuje TASR podľa tlačovej agentúry PAP.
„V Rusku sa opäť objavujú imperiálne resentimenty,“ napísal Nawrocki v príspevku na sociálnej sieti X, pričom vyzval svet, aby si vzal ponaučenie z minulých udalostí a zabránil tomu, aby „choré sny o impériu“ spôsobili ďalšie úmrtia.
Prezident v úvode pripomenul, ako vodcovia Sovietskeho zväzu a nacistického Nemecka - Josif Stalin a Adolf Hitler - uzavreli dohodu, ktorá „vydláždila cestu k druhej svetovej vojne“ a „stála životy miliónov ľudí na celom svete“.
Pakt, ktorý 23. augusta 1939 podpísali v Moskve ministri zahraničných vecí týchto krajín Joachim von Ribbentrop a Viačeslav Molotov, bol verejnou zmluvou o neútočení s tajným dodatkom, ktorý vymedzoval sféry vplyvu vo východnej Európe.
Dohoda tajne rozdelila Poľsko medzi nacistov a Sovietov pozdĺž riek Narew, Visla a San, pričom Nemecko získalo západnú polovicu a Sovietsky zväz východnú. Toto rozdelenie umožnilo nacistickému Nemecku napadnúť Poľsko, čím sa začala druhá svetová vojna, a o niekoľko dní neskôr nasledovala sovietska invázia, vysvetľuje PAP.
„V Rusku sa opäť objavujú imperiálne resentimenty,“ napísal Nawrocki v príspevku na sociálnej sieti X, pričom vyzval svet, aby si vzal ponaučenie z minulých udalostí a zabránil tomu, aby „choré sny o impériu“ spôsobili ďalšie úmrtia.
Prezident v úvode pripomenul, ako vodcovia Sovietskeho zväzu a nacistického Nemecka - Josif Stalin a Adolf Hitler - uzavreli dohodu, ktorá „vydláždila cestu k druhej svetovej vojne“ a „stála životy miliónov ľudí na celom svete“.
Pakt, ktorý 23. augusta 1939 podpísali v Moskve ministri zahraničných vecí týchto krajín Joachim von Ribbentrop a Viačeslav Molotov, bol verejnou zmluvou o neútočení s tajným dodatkom, ktorý vymedzoval sféry vplyvu vo východnej Európe.
Dohoda tajne rozdelila Poľsko medzi nacistov a Sovietov pozdĺž riek Narew, Visla a San, pričom Nemecko získalo západnú polovicu a Sovietsky zväz východnú. Toto rozdelenie umožnilo nacistickému Nemecku napadnúť Poľsko, čím sa začala druhá svetová vojna, a o niekoľko dní neskôr nasledovala sovietska invázia, vysvetľuje PAP.