Nawrocki sa má stretnúť s Orbánom
Autor TASR
Varšava 8. septembra (TASR) - V najbližšom období sa má uskutočniť stretnutie poľského prezidenta Karola Nawrockého s premiérom Viktorom Orbánom. Uviedol to v pondelok hovorca prezidenta Rafal Leškiewicz ktorý zdôraznil, že poľsko-maďarské vzťahy sú pre Varšavu mimoriadne dôležité. Účasť šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa na vojenskej prehliadke v Pekingu však zhodnotil negatívne. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Leškiewicz v rozhovore pre PAP spresnil, že termín stretnutia zatiaľ nie je určený, avšak dôjde k nemu pravdepodobne čoskoro. Podľa jeho slov neexistujú zatiaľ jasné dohody medzi prezidentom Nawrockým a premiérom Orbánom.
Orbán vo štvrtok na sociálnych sieťach oznámil, že jeho vláda začína obnovovať poľsko-maďarskú spoluprácu, k čomu mu signál dal práve prezident Nawrocki. Krátko predtým ukončil návštevu v Poľsku maďarský minister pre európske záležitosti János Bóka, ktorý sa počas Ekonomického fóra v Karpaczi stretol okrem iných aj s poradcom prezidenta Jackom Saryuszom-Wolským.
Hovorca prezidenta bol zároveň požiadaný o komentár k účasti šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa na vojenskej prehliadke v Pekingu. Ten sa na fotografii neďaleko premiéra Roberta Fica objavil v skupine s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, bieloruským lídrom Alexandrom Lukašenkom či severokórejským vodcom Kim Čong-unom.
„Určite to nie je dobrá spoločnosť,“ vyhlásil Leškiewicz a dodal že „prezident Nawrocki by nikdy nestál po boku Putina, ktorý ho navyše stíha za odstraňovanie sovietskych propagandistických objektov v Poľsku“. Zdôraznil však, že ide o vnútornú politiku maďarskej vlády, ktorá sa priamo netýka Poľska.
