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Nawrocki sa na summite NATO stretol so Zelenským

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Na snímke Karol Nawrocki. Foto: TASR/AP

Poľský prezident uviedol, že na okraj summitu krátko hovoril aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Autor TASR
Ankara 8. júla (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki potvrdil, že v utorok na summite NATO v Ankare hovoril s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Podľa jeho slov išlo o zdvorilostný rozhovor a napriek pretrvávajúcim sporom medzi oboma krajinami považuje pokračovanie vzájomného dialógu za prirodzené. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

„Zdvorilostne sme diskutovali. Môj postoj k otázkam, ktoré sa týkajú našich bilaterálnych napätí, zostáva nezmenený, ale to nevylučuje náš dialóg a diskusiu,“ povedal Nawrocki. Dodal, že Poľsko a Ukrajina sú susedné štáty, ktoré spája spoločná hrozba v podobe Ruskej federácie.

Poľský prezident uviedol, že na okraj summitu krátko hovoril aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Témou bola stála prítomnosť amerických vojakov v Poľsku, o ktorú sa Varšava dlhodobo usiluje.

Nawrocki zdôraznil, že strategickým cieľom Poľska na summite je posilnenie NATO a transatlantických vzťahov. Za hlavnú bezpečnostnú hrozbu pre Poľsko i región strednej a východnej Európy označil Rusko a pripomenul, že Poľsko vynakladá na obranu takmer päť percent hrubého domáceho produktu.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
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