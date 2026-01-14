< sekcia Zahraničie
Nawrocki sa Starmerovi poďakoval za britských vojakov v Poľsku
Starmer počas stretnutia s Nawrockým privítal dohodu o výcviku poľských pilotov vrtuľníkov v najbližších mesiacoch v Spojenom kráľovstve.
Autor TASR
Londýn 14. januára (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki sa v utorok poďakoval britskému premiérovi Keirovi Starmerovi za nasadenie vojakov Spojeného kráľovstva vo svojej krajine. Nawrocki počas dvojdňovej návštevy Británie ocenil pôsobenie takmer 150 vojakov britských ozbrojených síl v rámci NATO na poľskom území. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Starmer počas stretnutia s Nawrockým privítal dohodu o výcviku poľských pilotov vrtuľníkov v najbližších mesiacoch v Spojenom kráľovstve. Podľa kancelárie premiéra tento krok napomáha k väčšej integrácii ozbrojených síl oboch krajín. „Čoraz užšia spolupráca na obranných projektoch je prospešná pre bilaterálne vzťahy aj pre európsku bezpečnosť,“ uviedol Starmer podľa hovorkyne. Premiér sa zároveň poďakoval Nawrockému za to, že sa Varšava podieľa na fungovaní tzv. koalície ochotných na podporu Ukrajiny.
„Pokiaľ ide o Ukrajinu, lídri sa zhodli, že je dôležité zabezpečiť spravodlivý a trvalý mier, a tiež na tom, že (ruskému) prezidentovi (Vladimirovi) Putinovi nemožno dôverovať,“ uviedla Starmerova kancelária.
Nawrocki povedal, že Spojené kráľovstvo je najdôležitejším partnerom Poľska mimo Európskej Únie, najmä v oblasti vývozu poľských poľnohospodárskych produktov, píše DPA.
