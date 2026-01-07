Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nawrocki sa stretne s Tuskom vo veci postojov k podpore Ukrajiny

Na snímke poľský prezident Karol Nawrocki. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Premiér Tusk po víkendovom stretnutí v Paríži avizoval, že Poľsko prevezme vedúcu úlohu pri organizácii a koordinácii pomoci Ukrajine, pričom neočakáva nasadenie poľských jednotiek na jej území.

Varšava 7. januára (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki sa v piatok stretne s predsedom poľskej vlády Donaldom Tuskom. Rokovanie sa má podľa prezidentovho poradcu Marcina Przydacza týkať postojov oboch ústavných činiteľov v otázkach bezpečnostnej politiky a postavenia Poľska v rámci podpory Ukrajiny. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa portálu Onet a agentúry PAP.

Przydacz vo vyjadrení pre televíziu TVN24 pripomenul, že prezident dlhodobo odmieta účasť poľských vojakov na vojne na Ukrajine, no súhlasí s aktívnou úlohou Varšavy v oblasti logistiky a posilňovania východného krídla NATO. Ako dodal, ak vláda počas medzinárodných rokovaní koná v súlade s týmito princípmi, znamená to zhodu medzi oboma centrami moci.

Tému rozhovoru v stredu potvrdil aj hovorca vlády Adam Szlapka, podľa ktorého musí byť bezpečnostná a zahraničná politika Poľska jednotná a úzko koordinovaná. „Mali by sme využiť dobré vzťahy medzi jednotlivými inštitúciami, aby sme zabezpečili, že to bude v záujme Poľska,“ dodal.

Premiér Tusk po víkendovom stretnutí v Paríži avizoval, že Poľsko prevezme vedúcu úlohu pri organizácii a koordinácii pomoci Ukrajine, pričom neočakáva nasadenie poľských jednotiek na jej území.

Prezidentov poradca sa vyjadril aj k zásahu Spojených štátov vo Venezuele, pri ktorom bol zadržaný tamojší vodca Nicolás Maduro. Podľa Przydacza by Poľsko malo hodnotiť túto udalosť predovšetkým z hľadiska vlastných záujmov. Ako uviedol, možná zmena pomerov vo Venezuele by mohla oslabiť ruský a čínsky vplyv a prispieť k stabilizácii svetového trhu s ropou, čo by bolo pre Poľsko priaznivé. Opora zásahu v medzinárodnom práve je však podľa Przydacza diskutabilná.


