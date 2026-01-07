< sekcia Zahraničie
Nawrocki sa stretne s Tuskom vo veci postojov k podpore Ukrajiny
Premiér Tusk po víkendovom stretnutí v Paríži avizoval, že Poľsko prevezme vedúcu úlohu pri organizácii a koordinácii pomoci Ukrajine, pričom neočakáva nasadenie poľských jednotiek na jej území.
Autor TASR
Varšava 7. januára (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki sa v piatok stretne s predsedom poľskej vlády Donaldom Tuskom. Rokovanie sa má podľa prezidentovho poradcu Marcina Przydacza týkať postojov oboch ústavných činiteľov v otázkach bezpečnostnej politiky a postavenia Poľska v rámci podpory Ukrajiny. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa portálu Onet a agentúry PAP.
Przydacz vo vyjadrení pre televíziu TVN24 pripomenul, že prezident dlhodobo odmieta účasť poľských vojakov na vojne na Ukrajine, no súhlasí s aktívnou úlohou Varšavy v oblasti logistiky a posilňovania východného krídla NATO. Ako dodal, ak vláda počas medzinárodných rokovaní koná v súlade s týmito princípmi, znamená to zhodu medzi oboma centrami moci.
Tému rozhovoru v stredu potvrdil aj hovorca vlády Adam Szlapka, podľa ktorého musí byť bezpečnostná a zahraničná politika Poľska jednotná a úzko koordinovaná. „Mali by sme využiť dobré vzťahy medzi jednotlivými inštitúciami, aby sme zabezpečili, že to bude v záujme Poľska,“ dodal.
Premiér Tusk po víkendovom stretnutí v Paríži avizoval, že Poľsko prevezme vedúcu úlohu pri organizácii a koordinácii pomoci Ukrajine, pričom neočakáva nasadenie poľských jednotiek na jej území.
Prezidentov poradca sa vyjadril aj k zásahu Spojených štátov vo Venezuele, pri ktorom bol zadržaný tamojší vodca Nicolás Maduro. Podľa Przydacza by Poľsko malo hodnotiť túto udalosť predovšetkým z hľadiska vlastných záujmov. Ako uviedol, možná zmena pomerov vo Venezuele by mohla oslabiť ruský a čínsky vplyv a prispieť k stabilizácii svetového trhu s ropou, čo by bolo pre Poľsko priaznivé. Opora zásahu v medzinárodnom práve je však podľa Przydacza diskutabilná.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Przydacz vo vyjadrení pre televíziu TVN24 pripomenul, že prezident dlhodobo odmieta účasť poľských vojakov na vojne na Ukrajine, no súhlasí s aktívnou úlohou Varšavy v oblasti logistiky a posilňovania východného krídla NATO. Ako dodal, ak vláda počas medzinárodných rokovaní koná v súlade s týmito princípmi, znamená to zhodu medzi oboma centrami moci.
Tému rozhovoru v stredu potvrdil aj hovorca vlády Adam Szlapka, podľa ktorého musí byť bezpečnostná a zahraničná politika Poľska jednotná a úzko koordinovaná. „Mali by sme využiť dobré vzťahy medzi jednotlivými inštitúciami, aby sme zabezpečili, že to bude v záujme Poľska,“ dodal.
Premiér Tusk po víkendovom stretnutí v Paríži avizoval, že Poľsko prevezme vedúcu úlohu pri organizácii a koordinácii pomoci Ukrajine, pričom neočakáva nasadenie poľských jednotiek na jej území.
Prezidentov poradca sa vyjadril aj k zásahu Spojených štátov vo Venezuele, pri ktorom bol zadržaný tamojší vodca Nicolás Maduro. Podľa Przydacza by Poľsko malo hodnotiť túto udalosť predovšetkým z hľadiska vlastných záujmov. Ako uviedol, možná zmena pomerov vo Venezuele by mohla oslabiť ruský a čínsky vplyv a prispieť k stabilizácii svetového trhu s ropou, čo by bolo pre Poľsko priaznivé. Opora zásahu v medzinárodnom práve je však podľa Przydacza diskutabilná.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)