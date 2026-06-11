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Nawrocki sa zúčastní na Trumpovom podujatí UFC Freedom 250
Nedeľňajší galavečer UFC Freedom 250 sa uskutoční pri príležitosti 250. výročia podpísania Deklarácie nezávislosti USA a Dňa vlajky.
Autor TASR
Varšava 11. júna (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki odcestuje do Spojených štátov, kde sa na pozvanie prezidenta USA Donalda Trumpa zúčastní v Bielom dome na podujatí UFC Freedom 250, ktoré sa bude konať v nedeľu, v deň jeho narodenín. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
O ceste prezidenta informoval na sieti X šéf prezidentského Úradu pre medzinárodnú politiku Marcin Przydacz. Podľa neho bude návšteva príležitosťou na rozhovory o bezpečnosti a bilaterálnych vzťahoch. Zdôraznil tiež dlhodobé strategické partnerstvo Poľska a Spojených štátov. Zatiaľ nie je známe, žeby sa na podujatí plánoval zúčastniť aj iný európsky líder, okrem Nawrockého.
Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz vo štvrtok pre Polsat News uviedol, že návšteva Poľsku určite neublíži, keďže osobné vzťahy zohrávajú v politike Trumpovej administratívy významnú úlohu. Za jednu z hlavných tém poľsko-amerických vzťahov označil budúcu podobu vojenskej prítomnosti USA v Poľsku.
V Poľsku v súčasnosti pôsobí približne 10.000 amerických vojakov v rámci stálej aj rotačnej prítomnosti. Trump nedávno oznámil zámer vyslať do krajiny ďalších 5000 vojakov, pričom rozhodnutie spojil s dobrými vzťahmi s prezidentom Nawrockým.
Minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski na sieti X ironicky poznamenal, že prezidentovi drží palce, aby sa dostal aspoň do semifinále. Nawrocki sa v minulosti venoval boxu a aj ako prezident boxoval napr. s vojakmi pri návšteve vojenských základní.
Nedeľňajší galavečer UFC Freedom 250 sa uskutoční pri príležitosti 250. výročia podpísania Deklarácie nezávislosti USA a Dňa vlajky. Podujatie sa zároveň koná v deň 80. narodenín prezidenta Trumpa, ktorý je dlhoročným priaznivcom organizácie zmiešaných bojových umení UFC. V areáli Bieleho domu pre túto príležitosť vyrastá dočasná aréna pre približne 4000 až 5000 pozvaných hostí.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
O ceste prezidenta informoval na sieti X šéf prezidentského Úradu pre medzinárodnú politiku Marcin Przydacz. Podľa neho bude návšteva príležitosťou na rozhovory o bezpečnosti a bilaterálnych vzťahoch. Zdôraznil tiež dlhodobé strategické partnerstvo Poľska a Spojených štátov. Zatiaľ nie je známe, žeby sa na podujatí plánoval zúčastniť aj iný európsky líder, okrem Nawrockého.
Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz vo štvrtok pre Polsat News uviedol, že návšteva Poľsku určite neublíži, keďže osobné vzťahy zohrávajú v politike Trumpovej administratívy významnú úlohu. Za jednu z hlavných tém poľsko-amerických vzťahov označil budúcu podobu vojenskej prítomnosti USA v Poľsku.
V Poľsku v súčasnosti pôsobí približne 10.000 amerických vojakov v rámci stálej aj rotačnej prítomnosti. Trump nedávno oznámil zámer vyslať do krajiny ďalších 5000 vojakov, pričom rozhodnutie spojil s dobrými vzťahmi s prezidentom Nawrockým.
Minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski na sieti X ironicky poznamenal, že prezidentovi drží palce, aby sa dostal aspoň do semifinále. Nawrocki sa v minulosti venoval boxu a aj ako prezident boxoval napr. s vojakmi pri návšteve vojenských základní.
Nedeľňajší galavečer UFC Freedom 250 sa uskutoční pri príležitosti 250. výročia podpísania Deklarácie nezávislosti USA a Dňa vlajky. Podujatie sa zároveň koná v deň 80. narodenín prezidenta Trumpa, ktorý je dlhoročným priaznivcom organizácie zmiešaných bojových umení UFC. V areáli Bieleho domu pre túto príležitosť vyrastá dočasná aréna pre približne 4000 až 5000 pozvaných hostí.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)