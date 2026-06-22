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Nawrocki: Spor s Ukrajinou sa netýka domácich politických sporov
Nawrocki uviedol, že Zelenskyj sa mýli a Poliaci si uvedomujú rozsah zločinov, ktoré ukrajinskí nacionalisti spáchali na poľskom území.
Autor TASR
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Varšava 22. júna (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki v pondelok odmietol tvrdenie, že spor s Ukrajinou o historické otázky súvisí s vnútropolitickým zápasom v Poľsku. Reagoval tak na Zelenského vyjadrenie, že rozhodnutie odobrať mu Rad bielej orlice bolo výsledkom domáceho politického zápasu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
„Pán Volodymyr, vážený pán prezident, spor sa vôbec netýka vnútorných záležitostí Poľska,“ vyhlásil. Predmetom sporu je podľa neho hodnotenie historických udalostí a postoj k symbolom ukrajinského nacionalizmu.
Nawrocki uviedol, že Zelenskyj sa mýli a Poliaci si uvedomujú rozsah zločinov, ktoré ukrajinskí nacionalisti spáchali na poľskom území. „Spor sa týka vnímania historických problémov a toho, že v Poľsku neakceptujeme červeno-čiernu banderovskú zástavu,“ dodal. Podľa prezidenta by mali byť v tejto otázke jednotní prezident aj vláda.
Nawrocki rozhodol o odobratí najvyššieho poľského štátneho vyznamenania Zelenskému po tom, čo prezident pomenoval jednotku ukrajinskej armády po tzv. Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA), ktorá sa podieľala na vyvražďovaní poľského civilného obyvateľstva počas druhej svetovej vojny.
Zelenskyj podľa portálu Kyiv Post poľského prezidenta obvinil z podnecovania protiukrajinských nálad pre svoj politický zisk a varoval, že by to mohlo poškodiť poľsko-ukrajinské vzťahy.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Pán Volodymyr, vážený pán prezident, spor sa vôbec netýka vnútorných záležitostí Poľska,“ vyhlásil. Predmetom sporu je podľa neho hodnotenie historických udalostí a postoj k symbolom ukrajinského nacionalizmu.
Nawrocki uviedol, že Zelenskyj sa mýli a Poliaci si uvedomujú rozsah zločinov, ktoré ukrajinskí nacionalisti spáchali na poľskom území. „Spor sa týka vnímania historických problémov a toho, že v Poľsku neakceptujeme červeno-čiernu banderovskú zástavu,“ dodal. Podľa prezidenta by mali byť v tejto otázke jednotní prezident aj vláda.
Nawrocki rozhodol o odobratí najvyššieho poľského štátneho vyznamenania Zelenskému po tom, čo prezident pomenoval jednotku ukrajinskej armády po tzv. Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA), ktorá sa podieľala na vyvražďovaní poľského civilného obyvateľstva počas druhej svetovej vojny.
Zelenskyj podľa portálu Kyiv Post poľského prezidenta obvinil z podnecovania protiukrajinských nálad pre svoj politický zisk a varoval, že by to mohlo poškodiť poľsko-ukrajinské vzťahy.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)