Nawrocki telefonoval s Trumpom, riešili bezpečnosť a vzťahy
Prezidenti sa následne okrem diskusie o transatlantických vzťahoch a regionálnej bezpečnosti rozprávali aj o prebiehajúcich mierových rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine.
Autor TASR
Varšava/Washington 26. decembra (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki a jeho americký náprotivok Donald Trump spolu v piatok telefonicky rokovali o transatlantických vzťahoch a regionálnej bezpečnosti v kontexte vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.
„Poľský prezident Karol Nawrocki a americký prezident Donald Trump dnes absolvovali ďalší telefonický rozhovor,“ napísala v piatok na sociálnej sieti X kancelária poľského prezidenta. Doplnila, že lídri si na začiatku zaželali veselé Vianoce.
Prezidenti sa následne okrem diskusie o transatlantických vzťahoch a regionálnej bezpečnosti rozprávali aj o prebiehajúcich mierových rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine.
„Medzi ďalšie témy patrila účasť Poľska na práci G20, poľsko-americká hospodárska spolupráca a energetické otázky,“ dodala kancelária poľského prezidenta s tým, že rozhovor bol vedený vo „vrúcnej a úprimnej atmosfére“.
