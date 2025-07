Nawrocki telefonoval so Zelenským, Putina nazval vojnovým zločincom

Varšava 31. júla (TASR) - Zvolený poľský prezident Karol Nawrocki v stredu telefonicky hovoril s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorého uistil o pokračovaní podpory Poľska Ukrajine. Rozhovor sa uskutočnil na podnet ukrajinskej strany a Zelenskyj v jeho priebehu zablahoželal Nawrockému k víťazstvu v prezidentských voľbách. Oznámil to hovorca Nawrockého Rafal Leškiewicz, informuje spravodajca TASR.



Nawrocki vyjadril presvedčenie, že spolupráca medzi Poľskom a Ukrajinou musí byť založená na vzájomnom rešpekte a skutočnom partnerstve. Zároveň ubezpečil o pokračovaní poľskej podpory Ukrajine v súvislosti s prebiehajúcou vojnou, ktorú označil za dôsledok ruskej agresie.



Podľa zvoleného prezidenta Poľska je Ruská federácia neoimperiálnym a koloniálnym štátom, ktorý vedie vojnový zločinec Vladimir Putin. V tomto kontexte uistil, že Ukrajina bojujúca proti Putinovmu režimu sa môže naďalej spoliehať na poľskú pomoc.



Ďalšou dôležitou témou rozhovoru bola historická politika. Nawrocki v tejto súvislosti uviedol, že reprezentuje hlas národa, ktorý žiada zmenu ukrajinského prístupu k dôležitým a dosiaľ nevyriešeným historickým otázkam. Podotkol, že táto situácia by sa mala zmeniť, a avizoval, že tieto témy budú predmetom ďalších rokovaní s ukrajinským prezidentom.



Nawrocki je historik a doteraz šéfoval Inštitútu pamäti národa. Vo volebnej kampani hovoril aj o tom, že Poľsko s Ukrajinou by si mali vyjasniť historické otázky vrátane volynského masakra, pri ktorom ukrajinskí nacionalisti počas druhej svetovej vojny zavraždili desaťtisíce Poliakov.



Nawrocki sa oficiálne ujme prezidentského úradu 6. augusta.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)