< sekcia Zahraničie
Nawrocki vyzval na odpolitizovanie Ústavného súdu
Prezident vyzval, aby mimo politických hier ostala aj otázka národnej bezpečnosti.
Autor TASR
Varšava 11. novembra (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki v stredu vyzval, aby spor o Ústavný súd (TK) a otázky národnej bezpečnosti boli vyňaté z politického zápasu. Počas osláv Dňa nezávislosti vo Varšave vyzval na spoločné obnovenie TK. Na slávnosti na Pilsudského námestí vystúpil aj minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ktorý apeloval na jednotu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
„Ústavné orgány poľského štátu by mali zostať mimo politického sporu,“ povedal Nawrocki. Zdôraznil, že prestíž TK bola v posledných týždňoch vážne narušená a jej obnovenie si vyžaduje spoločné úsilie. „Slobodný národ si zaslúži slobodný TK - bez policajných kordónov, ale aj bez politikov,“ dodal.
Prezident vyzval, aby mimo politických hier ostala aj otázka národnej bezpečnosti. „Poľsko bude v otázkach bezpečnosti spoľahlivým, stabilným a predvídateľným spojencom a poľské politické elity budú budovať našu bezpečnosť nie s ohľadom na politické spory, ale s ohľadom na bezpečnosť Poliek a Poliakov,“ vyhlásil.
Na prezidenta kriticky na sieti X reagoval premiér Tusk. „Keby sa aspoň v tento jeden deň sa pokúsil Poliakov nerozdeľovať, ale zjednocovať,“ napísal.
Minister obrany vo svojom prejave zdôraznil význam spoločenskej a politickej jednoty. V súvislosti so slovami prezidenta o politizácii TK poukázal na to, že jeho náprava závisí od politikov a vyzval na obnovu inštitúcie.
„Záleží na nás, politikoch, či sa podarí obnoviť TK, ktorý bol už dávno spolitizovaný, a zabezpečiť, aby bol majetkom celého národa,“ povedal. Kosiniak-Kamysz je zástancom tzv. ústavného resetu, teda zvolenia úplne novej zostavy súdu ústavnou väčšinou.
Počas osláv prezident so zástupcami vlády a Sejmu položili veniec ku Hrobu neznámeho vojaka a Nawrocki vymenoval nových generálov. Hodnosť získalo desať dôstojníkov poľskej armády a dvaja príslušníci Colnej a daňovej správy.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Ústavné orgány poľského štátu by mali zostať mimo politického sporu,“ povedal Nawrocki. Zdôraznil, že prestíž TK bola v posledných týždňoch vážne narušená a jej obnovenie si vyžaduje spoločné úsilie. „Slobodný národ si zaslúži slobodný TK - bez policajných kordónov, ale aj bez politikov,“ dodal.
Prezident vyzval, aby mimo politických hier ostala aj otázka národnej bezpečnosti. „Poľsko bude v otázkach bezpečnosti spoľahlivým, stabilným a predvídateľným spojencom a poľské politické elity budú budovať našu bezpečnosť nie s ohľadom na politické spory, ale s ohľadom na bezpečnosť Poliek a Poliakov,“ vyhlásil.
Na prezidenta kriticky na sieti X reagoval premiér Tusk. „Keby sa aspoň v tento jeden deň sa pokúsil Poliakov nerozdeľovať, ale zjednocovať,“ napísal.
Minister obrany vo svojom prejave zdôraznil význam spoločenskej a politickej jednoty. V súvislosti so slovami prezidenta o politizácii TK poukázal na to, že jeho náprava závisí od politikov a vyzval na obnovu inštitúcie.
„Záleží na nás, politikoch, či sa podarí obnoviť TK, ktorý bol už dávno spolitizovaný, a zabezpečiť, aby bol majetkom celého národa,“ povedal. Kosiniak-Kamysz je zástancom tzv. ústavného resetu, teda zvolenia úplne novej zostavy súdu ústavnou väčšinou.
Počas osláv prezident so zástupcami vlády a Sejmu položili veniec ku Hrobu neznámeho vojaka a Nawrocki vymenoval nových generálov. Hodnosť získalo desať dôstojníkov poľskej armády a dvaja príslušníci Colnej a daňovej správy.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)