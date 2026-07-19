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Nawrocki vyzve Senát na vypísanie referenda o klimatickej politike EÚ
Nawrocki chcel pôvodne dosiahnuť, aby sa ľudové hlasovanie konalo 27. septembra. Jeho žiadosť Senát v máji zamietol.
Autor TASR
Varšava 19. júla (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki v najbližších dňoch opätovne požiada Senát, aby umožnil referendum o budúcnosti klimatickej politiky Európskej únie, oznámil v sobotu (18. 7.) vedúci kancelárie hlavy štátu Pawel Szefernaker. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.
Nawrocki chcel pôvodne dosiahnuť, aby sa ľudové hlasovanie konalo 27. septembra. Jeho žiadosť Senát v máji zamietol. Referendovú otázku v znení, či obyvatelia podporujú klimatickú politiku, ktorá „vedie k zvýšeniu životných nákladov, cien energií a nákladov súvisiacich s podnikaním a poľnohospodárskymi aktivitami“, kritici označili za manipulatívnu. Prezident následne oznámil, že do hornej komory parlamentu pošle upravený návrh.
Senát tento raz nebude môcť argumentovať údajnými problémovými formuláciami obsiahnutými v referendovej otázke, napísal Szefernaker na sociálnej sieti X. „Očakávame, že umožnia objektívnu diskusiu a poskytnú Poliakom priestor na vyjadrenie svojho názoru na túto otázku, ktorá má zásadný význam pre budúcnosť poľského hospodárstva a energetickú bezpečnosť,“ dodal.
Podľa poľskej ústavy môže prezident nariadiť celoštátne referendum iba so súhlasom Senátu, čo si vyžaduje súhlas absolútnej väčšiny hlasujúcich poslancov pri účasti najmenej polovice z celkového počtu zákonodarcov.
Nawrocki chcel pôvodne dosiahnuť, aby sa ľudové hlasovanie konalo 27. septembra. Jeho žiadosť Senát v máji zamietol. Referendovú otázku v znení, či obyvatelia podporujú klimatickú politiku, ktorá „vedie k zvýšeniu životných nákladov, cien energií a nákladov súvisiacich s podnikaním a poľnohospodárskymi aktivitami“, kritici označili za manipulatívnu. Prezident následne oznámil, že do hornej komory parlamentu pošle upravený návrh.
Senát tento raz nebude môcť argumentovať údajnými problémovými formuláciami obsiahnutými v referendovej otázke, napísal Szefernaker na sociálnej sieti X. „Očakávame, že umožnia objektívnu diskusiu a poskytnú Poliakom priestor na vyjadrenie svojho názoru na túto otázku, ktorá má zásadný význam pre budúcnosť poľského hospodárstva a energetickú bezpečnosť,“ dodal.
Podľa poľskej ústavy môže prezident nariadiť celoštátne referendum iba so súhlasom Senátu, čo si vyžaduje súhlas absolútnej väčšiny hlasujúcich poslancov pri účasti najmenej polovice z celkového počtu zákonodarcov.