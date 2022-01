Bývalý kazašský prezident poprel konflikt so svojím nástupcom

Na archívnej snímke z 28. decembra 2021 kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev. Foto: TASR/AP

Nur-Sultan 18. januára (TASR) - Bývalý prezident Kazachstanu Nursultan Nazarbajev v utorok poprel akýkoľvek konflikt s úradujúcim prezidentom Kasymom-Žomartom Tokajevom, ktorého si svojho času on sám vybral za nástupcu vo funkcii.Nazarbajev to uviedol vo videopríhovore, ktorý je jeho prvým verejným vystúpením od vzplanutia nepokojov, interpretovaných aj ako boj o moc medzi bývalým a súčasným prezidentom.Vo svojom videoposolstve Nazarbajev ubezpečuje, že v Kazachstane nenastal žiadny rozkol medzi elitami a že všetku moc má v rukách úradujúci prezident Tokajev.Vyhlásil, že cieľombolo zničenie celistvosti krajiny a základov štátu. Nespresnil, aké "sily" organizovali nepokoje, zdôraznil, že to treba vyšetriť.povedal Nazarbajev.Vyjadril presvedčenie, že kríza bude prekonaná, a to aj prostredníctvom reforiem navrhnutých Tokajevom. Nazarbajev súčasne vyzval obyvateľov krajiny, aby podporili Tokajevom avizované zmeny.Dodal, že od roku 2019 – keď odovzdal moc v bývalej sovietskej republike Tokajevovi – je už lenpovedal Nazarbajev v reakcii na dohady, že po vypuknutí nepokojov aj s rodinou ušiel z Kazachstanu.Nazarbajev (81) bol prvým prezidentom nezávislého Kazachstanu a napriek tomu, že funkciu odovzdal Tokajevovi, zachováva si svoj vplyv. Médiá opakovane upozorňovali, že od vypuknutia bezprecedentných protestov začiatkom januára, ktoré prerástli do násilností a rabovania, Nazarbajev na verejnosti nevystupoval. Veľká časť hnevu bola namierená práve voči Nazarbajevovi a ľudom v jeho okolí.Kirgizskí novinári 6. januára informovali, že dve lietadlá patriace rodine Nazarbajevovcov pristáli v Biškeku, metropole susedného Kirgizska.Deň pred tým, 5. januára, Tokajev oznámil, že vystriedal Nazarbajeva na čele národnej Bezpečnostnej rady, hoci zo zákona bol tento post doživotne pridelený prvému prezidentovi.Nasledujúci deň tlačová služba Západom neuznaného bieloruského prezidenta oznámila, že Alexandr Lukašenko telefonicky hovoril s Nazarbajevom. Dňa 8. januára Nazarbajevov hovorca povedal, že exprezident neopustil hlavné mesto Nur-Sultan a post šéfa Bezpečnostnej rady odovzdal Tokajevovi dobrovoľne.Na Tokajevovu žiadosť boli do Kazachstanu vyslané jednotky Organizácie dohody o kolektívnej bezpečnosti (ODKB), ktoré boli poverené zväčša ochranou strategicky významných objektov. Minulý týždeň sa začal ich odsun z krajiny. Ich vyslanie bolo terčom kritiky kazašskej opozície, ktorá ho označila za inváziu, i znepokojenia na Západe.