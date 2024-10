Názory kandidátov v USA na budúcnosť NATO a vojnu na Ukrajine sa líšia

Washington 31. októbra (TASR) - Názory oboch prezidentských kandidátov na budúcu transatlantickú spoluprácu v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO) a ďalšiu podporu Ukrajiny, ktorá od februára 2022 čelí ruskej agresii, sa výrazne líšia. Pre TASR to povedal Simon Miles, odborný asistent na Sanford School of Public Policy Dukeovej Univerzity v americkom Durhame.



Prezidentské voľby v Spojených štátoch sa uskutočnia v utorok 5. novembra. O priazeň voličov sa uchádzajú súčasná demokratická viceprezidentka Kamala Harrisová a republikánsky exprezident Donald Trump.



Harrisová sa počas predvolebnej kampane jasne vyjadrila, že plne podporuje NATO a bude naďalej pomáhať vojnou zmietanej Ukrajine, uviedol Miles, podľa ktorého je postoj jej protikandidáta k týmto témam rozdielny.



Trumpov "prístup k Aliancii je čisto transakčný a v mnohých ohľadoch aj dezinformovaný, keďže NATO považuje za akýsi druh mafiánskeho ochranárstva," priblížil Miles. Upozornil tiež na medializované správy, podľa ktorých sa republikánsky exprezident počas svojho úradovania v Bielom dome zaoberal myšlienkou odchodu USA z NATO. "Myslím si, že je to oprávnená obava pre hypotetické druhé funkčné obdobie," dodal.



V súvislosti s vojnou na Ukrajine Trump počas predvolebnej kampane viackrát vyhlásil, že tento konflikt dokáže vyriešiť za 24 hodín. Podľa Milesa tým zrejme naznačuje, že je "ochotný opustiť Ukrajincov alebo ich prinútiť súhlasiť s veľkými územnými stratami".



Analytik očakáva, že Trump sa v prípade znovuzvolenia bude snažiť ukončiť vojnu na Ukrajine dohodou, ktorá bude pravdepodobne výhodná predovšetkým pre Moskvu.



"Harrisovej politika síce nie je dokonalá, ale myslím si, že v prípade druhého Trumpovho funkčného obdobia hrozí v týchto dvoch kľúčových otázkach katastrofa," skonštatoval.



Miles sa vyjadril aj k možnému postoju budúceho prezidenta k vzťahom s Čínou. Podľa jeho slov panuje v tejto záležitosti medzi demokratmi a republikánmi zhoda - sú jasne vymedzení proti voľnému obchodu a podporujú clá na čínsky tovar. V tomto smere očakáva od budúcej administratívy minimálne počiatočnú kontinuitu.