Názory USA a Iránu na sankcie a jadrovú dohodu sa líšia
Vysoký predstaviteľ zdôraznil, že Teherán sa nevzdá kontroly nad svojimi ropnými a nerastnými zdrojmi, no americké spoločnosti môžu ako dodávatelia pôsobiť v iránskom ropnom a plynárenskom sektore.
Teherán 22. februára (TASR) - Irán a Spojené štáty majú rozdielny názor na rozsah a mechanizmus rušenia sankcií uvalených na Teherán, ktorý by výmenou za to obmedzil svoj jadrový program. Uviedol to v nedeľu pre agentúru Reuters vysokopostavený iránsky predstaviteľ, píše TASR.
Nové rokovania medzi Washingtonom a Teheránom sú naplánované na začiatok marca, oznámil predstaviteľ. Podľa neho by bol Irán ochotný zvážiť kombináciu exportu časti svojho vysoko obohateného uránu, zníženia jeho čistoty a tiež vytvorenia regionálneho dozorného konzorcia výmenou za možnosť naďalej obohacovať urán na „mierové účely“. „Rokovania pokračujú a existuje tu šanca na dosiahnutie dočasnej dohody,“ uviedol predstaviteľ.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok vyhlásil, že Teherán podľa všetkého pripraví svoj návrh dohody v priebehu niekoľkých dní od utorkových jadrových rokovaní so Spojenými štátmi. Americký prezident Donald Trump medzitým uviedol, že zvažuje obmedzené vojenské údery.
