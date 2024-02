Stanica NBC: Biden v súkromí šomre na Netanjahua

Washington 12. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden počas nedávnych súkromných rozhovorov ostro kritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý je podľa neho hlavnou prekážkou zmeny izraelského vojenského prístupu v Pásme Gazy. Pre americkú stanicu NBC to uviedli piati ľudia priamo oboznámení s Bidenovými vyjadreniami, informuje TASR.



Biden údajne uviedol, že sa snaží primäť izraelskú vládu k súhlasu s prímerím v Pásme Gazy, ale Netanjahu "mu dáva pekelne zabrať" a je nemožné sa s ním dohodnúť. Počas súkromných rozhovorov údajne označuje Netanjahua ako "toho týpka" a najmenej trikrát ho nazval "blbcom".



Americký prezident tiež vyjadril svoju frustráciu z toho, že jeho vláda prichádza s dobrými návrhmi dohody na prímerie pre Izrael, ale Netanjahu ich neustále odmieta. Povedal tiež, že Netanjahu naťahuje vojnu, aby sa udržal pri moci.



"(Biden) povedal, že Bibi (Netanjahu) začal skvelo, ale 'v poslednom čase je ako tŕň v zadku' alebo 'v poslednom čase mi dáva zabrať' - jedno z toho... Povedal, že v poslednom čase robí akurát tak medvediu službu," uviedol jeden zo zdrojov NBC o Bidenových vyjadreniach.



Napriek tomu si Biden podľa zdrojov NBC myslí, že pokiaľ by verejne vystupoval voči Netanjahuovi príliš kriticky, pôsobilo by to skôr kontraproduktívne.



Bidenova frustrácia zatiaľ neviedla k zásadnej zmene politiky USA. Pred dvomi týždňami však nemenovaní predstavitelia pre NBC uviedli, že zvažujú oneskorenie alebo spomalenie predaja amerických zbraní Izraelu. Ďalší nemenovaní vládni predstavitelia zase minulý týždeň uviedli, že pripravujú možnosti na oficiálne uznanie nezávislého palestínskeho štátu.



"Prezident dal jasne najavo, v čom s premiérom Netanjahuom nesúhlasí. Ich vzťah však trvá desiatky rokov a na verejnosti aj v súkromí sa k sebe správajú s úctou," reagoval na otázky o Bidenových vyjadreniach hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť.