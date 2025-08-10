< sekcia Zahraničie
NBC News: Biely dom zvažuje pozvať na summit Trump-Putin i Zelenského
Ukrajinská vláda na žiadosť o vyjadrenie nereagovala.
Autor TASR
Washington 10. augusta (TASR) - Biely dom zvažuje, že na schôdzku amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške 15. augusta pozve aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Informovala o tom v noci na nedeľu americká televízia NBC News s odvolaním sa nemenovaného vysokopostaveného predstaviteľa USA a ďalšie tri osoby oboznámené s priebehom príprav rokovaní, píše TASR.
Všetky zdroje však upozornili, že Zelenského účasť nie je istá, hoci podľa vysokopostaveného predstaviteľa je „určite“ možná.
„Prezident (USA) je otvorený trojstrannej schôdzke s oboma lídrami. Teraz sa však Biely dom sústreďuje na plánovanie dvojstrannej schôdzky, o ktorú požiadal prezident Putin,“ povedal spomínaný predstaviteľ Bieleho domu.
NBC News s odvolaním sa na svoje zdroje pripomína, že ak by aj Zelenskyj pricestoval na rokovania na Aljašku, nie je jasné, či by sa napokon nachádzal v jednej miestnosti s Putinom.
