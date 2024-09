NBC News: Pentagón odporučil dať Ukrajine muníciu s bielym fosforom

Washington 26. septembra (TASR) — Americké ministerstvo obrany odporučilo administratíve prezidenta Joea Bidena, aby poskytla Ukrajine muníciu s bielym fosforom, no Biely dom túto myšlienku niekoľkokrát odmietol. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy televízie NBC News odvolávajúcej sa na tri nemenované zdroje.



Podľa nich Pentagón tiež odporučil, aby do najnovších balíkov vojenskej pomoci Ukrajine bola zahrnutá fosforová munícia. Bidenova administratíva to odmietla s poukázaním na "stigmu" spojenú s použitím bieleho fosforu vo vojne vo Vietname a obavy z následkov pre civilistov.



Zdroje NBC News tiež tvrdia, že ak bude tento návrh nakoniec schválený, munícia s bielym fosforom by mohla byť odoslaná na Ukrajinu v tajnosti.



Ako poznamenáva NBC, americká armáda používa muníciu s bielym fosforom na vytváranie dymových clon alebo na osvetlenie bojiska. Je však vysoko horľavá a môže spôsobiť vážne popáleniny.



Pentagón a Národná bezpečnostná rada Bieleho domu na žiadosti NBC News o vyjadrenie nereagovali.



V marci 2022 ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na stretnutí s lídrami krajín NATO obvinil Rusko z používania fosforovej munície pri útokoch na civilné ciele na Ukrajine, dôkazy však nepredložil. Pentagón použitie fosforovej munície Ruskom nemohol potvrdiť.



Ruské ministerstvo obrany koncom februára 2022, krátko po začiatku invázie na Ukrajinu, takisto obvinilo Ukrajinu z nasadenia munície s bielym fosforom. Malo k tomu dôjsť neďaleko letiska Hostomeľ nachádzajúceho sa na predmestí metropoly Kyjev.



Dodatkový protokol k Ženevským dohovorom z roku 1949 a Dohovor OSN o zákazoch alebo obmedzeniach použitia určitých konvenčných zbraní z roku 1980 zakazujú používanie munície s bielym fosforom proti vojenským cieľom umiestneným v oblastiach, kde je sústredené civilné obyvateľstvo. Jeho použitie na vytvorenie dymovej clony však nie je zakázané. Spojené štáty protokol k Ženevským dohovorom nepodpísali. Urobil tak bývalý Sovietsky zväz, za ktorého právneho nástupcu sa považujú Rusko aj Ukrajina.