NBC News: Pentagón zvažuje stiahnutie vojakov z východnej Európy

Washington 8. apríla (TASR) - Vysokopostavení predstavitelia amerického ministerstva obrany sa zaoberajú návrhom na stiahnutie až 10.000 vojakov z východnej Európy. Informoval o tom v utorok spravodajský portál stanice NBC News, ktorý sa odvolal na šiestich nemenovaných amerických a európskych predstaviteľov, píše TASR.



Vojaci, o ktorých stiahnutí sa uvažuje, sú súčasťou 20.000 armádnych príslušníkov, ktorých predošlá administratíva USA pod vedením Joea Bidena v roku 2022 vyslala na posilnenie obrany krajín susediacich s Ukrajinou.



O presnejších počtoch sa stále diskutuje, ale návrh by mohol zahŕňať stiahnutie až polovice síl vyslaných Bidenom. Na kontinente podľa zdrojov panujú obavy, že takýto krok by mohol povzbudiť ruského prezidenta Vladimira Putina.



Interné diskusie o znížení počtu amerických vojakov v Rumunsku a Poľsku prichádzajú v čase, keď sa prezident Donald Trump snaží Putina presvedčiť, aby súhlasil s prímerím vo viac ako tri roky trvajúcej vojne.



Trumpova administratíva tiež dala viackrát jasne najavo, že od európskych spojencov chce prevzatie väčšej zodpovednosti za vlastnú obranu. USA plánujú svoje vojenské zdroje viac zamerať na Čínu a ďalšie regióny.



„Prezident neustále prehodnocuje nasadenie a priority, aby sa uistil, že Amerika je na prvom mieste,“ uviedol hovorca Rady pre národnú bezpečnosť (NSC) Brian Hughes vo vyhlásení pre NBC News. Hovorca Pentagónu na žiadosť o vyjadrenie nereagoval. Armáda sa odmietla vyjadriť.



Vrchný veliteľ NATO Christopher Cavoli v reakcii vyhlásil, že Spojené štáty by podľa jeho názoru mali zachovať svoju vojenskú prítomnosť v Európe v súčasnej podobe.



Na kontinente je podľa agentúry Reuters nasadených viac ako 100.000 amerických vojakov. Lídri z oboch strán po začiatku ruskej invázii na Ukrajinu podporili silnú vojenskú prítomnosť USA na východnom krídle NATO, pretože to považovali za dôležitý signál Putinovi, že Spojené štáty sú naďalej odhodlané brániť spojencov v Európe.