NBC News: Trump zatiaľ nechce vyslať pozemné jednotky do Iránu
Je to strata času. Prišli o všetko. Prišlo o svoje námorníctvo. Prišli o všetko o čo prísť mohli, vyhlásil Trump.
Autor TASR
Washington 6. marca (TASR) - Uvažovanie o vyslaní amerických pozemných jednotiek do Iránu by bolo v súčasnosti „stratou času“, uviedol vo štvrtkovom telefonickom rozhovore pre stanicu NBC News prezident USA Donald Trump. Zdôraznil však, že tempo a intenzita pretrvávajúcich útokov na Irán bude pokračovať, informuje TASR.
Šéf Bieleho domu v rozhovore reagoval na vyjadrenia iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího, ktorý pre NBC News predtým v ten istý deň uviedol, že Irán je pripravený na pozemnú inváziu Spojených štátov alebo Izraela. Podľa Trumpa to bola „zbytočná poznámka“.
„Je to strata času. Prišli o všetko. Prišlo o svoje námorníctvo. Prišli o všetko o čo prísť mohli,“ vyhlásil Trump.
Americký prezident tiež v rozhovore naznačil, že chce, aby bola iránska vládna štruktúra úplne odstránená. Podľa jeho slov vie o niekoľkých osobách, z ktorých by boli „dobrí lídri“.
„Chceme tam vstúpiť a všetko vyčistiť,“ povedal Trump. „Nechceme niekoho, kto by to znovu vybudoval za desať rokov. Chceme, aby mali dobrého vodcu. Máme niekoľko ľudí, ktorí by podľa mňa odviedli dobrú prácu,“ poznamenal, no konkrétne mená odmietol menovať. Zdôraznil tiež, že podniká kroky, aby sa uistil, že tieto osoby súčasnú vojnu prežijú.
NBC News pripomína, že v Iráne po smrti najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího hrozí mocenské vákuum. Existujú isté náznaky, že nástupcom by sa mohol stať jeho syn Modžtabá Chameneí. Analytici podľa stanice zároveň varujú, že ak súčasný konflikt prežijú, svoju moc sú prípravné rozšíriť aj iránske Revolučné gardy.
