NBC News: USA zvažuje dronové útoky na drogové kartely v Mexiku

Washington 8. apríla (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje dronové útoky na drogové kartely v Mexiku s cieľom narušiť pašovanie drog cez spoločnú hranicu. V utorok o tom informovala televízia NBC News s odkazom na šesť súčasných a bývalých predstaviteľov americkej armády, orgánov činných v trestnom konaní a spravodajských služieb, ktorí sú s touto záležitosťou oboznámení.



Diskusie medzi predstaviteľmi Bieleho domu, ministerstva obrany a spravodajských služieb sú podľa nich len v počiatočnom štádiu.



Trumpova administratíva doteraz údajne neprijala žiadne konečné rozhodnutie a ani definitívnu dohodu o boji proti kartelom. Nie je vylúčená ani jednostranná tajná akcia bez súhlasu Mexika a mohla by byť poslednou možnosťou, uviedli zdroje. Nie je jasné, či americkí predstavitelia predostreli mexickej vláde možnosť úderov bezpilotnými lietadlami.



Spoločné použitie dronových útokov alebo inej akcie by nebola prvá spoločná akcia v rámci boja proti kartelom, pripomína televízia.



Spomínaný krok Trumpovej administratívy by však mohlo byť bezprecedentné v počte zapojených amerických zamestnancov, ako aj pri použití amerických dronov na bombardovanie členov kartelu a jeho majetku. Predstavitelia a nominanti administratívy vo verejných vyhláseniach opakovane odmietli vylúčiť takéto útoky, pripomína NBC News.



Americká armáda a Ústredná spravodajská služba (CIA) v poslednom období zintenzívnili prieskumné lety nad Mexikom s cieľom zhromažďovať spravodajské informácie pred možnou rozsiahlou akciou proti kartelom. Biely dom ich označil za hrozbu pre národnú bezpečnosť, uviedlo šesť zdrojov. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová potvrdila, že lety sa uskutočňujú so súhlasom Mexika.



Potenciálny zoznam cieľov by s najväčšou pravdepodobnosťou mohol zahŕňať operatívcov kartelu, vozidlá, sklady a ďalšie časti siete gangov. Biely dom, kancelária mexickej prezidentky a ministerstvo zahraničných vecí nereagovali na žiadosti o komentár.