NBC News: Útok USA na Irán významne poškodil len jadrové zariadenie

Washington 17. júla (TASR) - Júnové americké útoky na Irán do veľkej miery zničili jeho jadrové zariadenie vo Fordó, no ďalšie dve zostali zväčša nepoškodené. Televízia NBC News o tom vo štvrtok informovala na základe nového posudku Spojených štátov týkajúceho sa týchto útokov s odvolaním na bývalých a súčasných vládnych predstaviteľov. Agentúre Reuters sa tieto informácie bezprostredne nepodarilo overiť, píše TASR.



Podľa správy sa Washington domnieva, že jeho úder na jadrové zariadenie vo Fordó bol úspešný a vrátil iránsky jadrový program až o dva roky späť, uvádza NBC News.



Ďalšie dve zariadenia v Natanze a Isfaháne, ktoré Washington zasiahol, boli poškodené oveľa menej a k obohacovaniu uránu by sa mohli vrátiť už o niekoľko mesiacov, ak to bude Teherán chcieť, dodáva televízia.



„Ako povedal prezident (Donald Trump) a ako potvrdili odborníci, operácia Polnočné kladivo úplne zničila iránsku jadrovú spôsobilosť,“ uviedla pre Reuters hovorkyňa Bieleho domu Anna Kellyová v e-mailovom vyhlásení.



Hlavný hovorca amerického ministerstva obrany Sean Parnell pre televíziu NBC News povedal, že Trump „sa vyjadril jasne a Američania to pochopili - iránske jadrové zariadenia vo Fordó, Isfaháne a Natanze boli úplne a nadobro zničené“.



Spojené štáty zaútočili na iránske jadrové zariadenia v noci na nedeľu 22. júna a pridali sa tak do konfliktu medzi Izraelom a Iránom, ktorý ukončilo prímerie z 24. júna. Svoje údery odôvodňovali zámerom zabrániť Teheránu vyvinúť jadrovú zbraň. To Irán opakovane popiera a tvrdí, že jeho jadrový program slúži výlučne na civilné účely.



Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí vo svojom prvom verejnom vyjadrení od prímeria vyhlásil, že USA iránske jadrové zariadenia „významne“ nezasiahli.