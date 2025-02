NBC: Pentagón pripravuje plány stiahnutia amerických vojakov zo Sýrie

Washington 5. februára (TASR) - Americké ministerstvo obrany pripravuje plány na stiahnutie všetkých amerických vojakov zo Sýrie. V utorok to uviedli dvaja predstavitelia Pentagónu pre televíziu NBC News. V Sýrii sa v súčasnosti nachádza približne 2000 amerických jednotiek. Nasadené sú na vojenskej základni at-Tanf v púšti pri hraniciach s Jordánskom a Irakom. Zároveň podporujú spriaznené kurdské milície, ktoré ovládajú severovýchod krajiny a strážia aj miestne ropné ložiská.



Prezident Donald Trump a jemu blízki predstavitelia nedávno podľa zdrojov NBC vyjadrili záujem o úplné stiahnutie amerických jednotiek zo Sýrie. Pentagón preto údajne začal vypracovávať plány na ich stiahnutie do 30, 60 alebo 90 dní.



Trump zatiaľ o úplnom stiahnutí z krajiny verejne nehovoril. Vo štvrtok však reagoval na otázku reportéra o tom, že údajne izraelskú vládu informoval o zámere stiahnuť americké sily z krajiny. "Neviem, kto to povedal, ale budeme o tom rozhodovať," uviedol. "Sýria je v chaose. Chaosu tam majú dosť. Nepotrebujú, aby sme sa do toho miešali," dodal Trump.



V decembri Pentagón oznámil, že viac ako zdvojnásobil počet amerických vojakov v Sýrii, a to až na 2000 jednotiek. Administratíva vtedajšieho prezidenta Joea Bidena tak reagoval na vývoj udalostí v čase, keď sýrski povstalci viedli ofenzívu proti prezidentovi Bašárovi Asadovi. Toho sa rebelom na čele s džihádstickou skupinou Hajat Tahrír aš-Šám podarilo zvrhnúť začiatkom decembra. USA nasadenie dodatočných vojakov odôvodnilo hrozbou zo strany teroristickej organizácie Islamský štát (IS), ktorý by mohol využiť mocenské vákuum v krajine.



Predstavitelia rezortu obrany podľa NBC varujú, že úplným stiahnutím zo Sýrie by USA opustili svojich kurdských spojencov. Tí strážia miestne väzenia a utečenecké tábory, v ktorých sa nachádzajú bojovníci IS a ich rodinní príslušníci. Celkovo ide približne o 50.000 ľudí. Kurdi sa pri ich zabezpečení spoliehajú na finančné prostriedky a pomoc z Washingtonu.



NBC pripomína, že počas svojho prvého funkčného obdobia prezident Trump rozhodol o stiahnutí veľkej časti amerických vojakov zo Sýrie, a to napriek nesúhlasu vtedajšieho ministra obrany Jamesa Mattisa, ktorý následne podal demisiu. Turecko po stiahnutí amerických síl spustilo na severe krajiny ofenzívu proti kurdských milíciám, ktoré Ankara považuje za teroristické organizácie ohrozujúce jej bezpečnosť.