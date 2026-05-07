NBC: Trump pozastavil Projekt sloboda po nesúhlase Saudskej Arábie
Operácia sa začala v pondelok ráno, no zhruba po 36 hodinách Trump oznámil jej pozastavenie.
Autor TASR
Washington 7. mája (TASR) — Americký prezident Donald Trump pozastavil operáciu Projekt sloboda, ktorá mala umožniť komerčným lodiam bezpečne opustiť Perzský záliv cez Iránom blokovaný Hormuzský prieliv. Urobil tak po tom, čo Saudská Arábia odmietla americkej armáde udeliť povolenie na využívanie svojej leteckej základne a svojho vzdušného priestoru. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy televízie NBC News odvolávajúcej sa na dvoch nemenovaných amerických predstaviteľov.
Podľa týchto zdrojov Trumpovo oznámenie o spustení operácie zaskočilo spojencov USA v Perzskom zálive a rozhnevalo Saudskú Arábiu, pretože šéf Bieleho domu ich o nej vopred neinformoval. Rijád následne Washingtonu odkázal, že americkým jednotkám nedovolí používať Leteckú základňu princa Sultána ani využívať saudskoarabský vzdušný priestor na podporu operácie.
Problém nevyriešil Trumpov rozhovor so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Americký prezident rokoval aj s predstaviteľmi Kataru, no nakoniec bol nútený Projekt sloboda pozastaviť.
V rámci tejto operácie už americká armáda začala presúvať do Perzského zálivu ďalšie lode. Ústredné velenie amerických ozbrojených síl predtým oznámilo, že cez Hormuzský prieliv preplávali dve lode pod vlajkou USA.
Hovorca Bieleho domu v odpovedi na novinársku otázku uviedol, že regionálni spojenci USA boli o operácii vopred informovaní.
Trump v nedeľu na svojej platforme Truth Social oznámil, že Spojené štáty v rámci misie s názvom Projekt sloboda pomôžu lodiam uviaznutým v Perzskom zálive opustiť jeho vody cez Hormuzský prieliv, ktorý momentálne blokuje Irán. Operácia sa začala v pondelok ráno, no zhruba po 36 hodinách Trump oznámil jej pozastavenie. Uviedol, že toto rozhodnutie urobil „na žiadosť Pakistanu a ďalších krajín“ a vzhľadom na „obrovské vojenské úspechy“ americkej vojenskej operácie proti Iránu.
Pakistan zohráva kľúčovú úlohu ako hlavný diplomatický sprostredkovateľ v prebiehajúcom konflikte medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom, ktorý sa začal 28. februára. V apríli pomohol vyjednať dvojtýždňové prímerie medzi USA a Iránom, ktoré Trump neskôr predĺžil na neurčito. Islamabad sa 11. a 12. apríla stal dejiskom prvých priamych rokovaní delegácií USA a Iránu od roku 1979.
Pakistanské vládne zdroje tvrdia, že USA a Irán by mohli dosiahnuť „základnú“ dohodu pred Trumpovou návštevou Číny, ktorá je naplánovaná na 14. a 15. mája. Jadrový program Iránu však zostáva hlavným sporným bodom.
