NBC: Trump sa v otázke možných úderov na Irán spolieha na poradcov

Washington 20. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa pri zvažovaní možných úderov na Irán čoraz viac spolieha na malú skupinu poradcov. Okrem toho sa radí aj s množstvom spojencov mimo Bieleho domu a svojej administratívy. Pre stanicu NBC News to uviedlo niekoľko nemenovaných zdrojov, informuje TASR.



Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová vo štvrtok oznámila, že Trump o prípadnej americkej vojenskej akcii na Irán, ktorý v posledných dňoch opätuje Izraelu údery na iránsky jadrový program, rozhodne v priebehu najbližších dvoch týždňov. Prezident ale podľa jej slov naďalej preferuje možnosť diplomatického urovnania situácie.



Napriek tomu, že sa Trump bežne pýta na názor širšej skupiny ľudí, mnohé rozhodnutia napokon zvykne robiť len s hŕstkou predstaviteľov svojej administratívy, uviedol jeden zo zdrojov. Sú medzi nimi viceprezident USA J. D. Vance, vedúca kancelárie Bieleho domu Susie Wilesová, poradca Stephen Miller a minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý je zároveň dočasným poradcom pre národnú bezpečnosť. Taktiež sa spolieha na svojho osobitného vyslanca pre Blízky východ Steva Witkoffa.



Trump sa momentálne rozhoduje, či priamo zapojí Spojené štáty do konfliktu s Iránom, a tak v niektorých ohľadoch svoj okruh ľudí rozšíril, zatiaľ čo v iných ho zmenšil. To sa podľa dvoch nemenovaných predstaviteľov rezortu obrany a ďalšieho zdroja z administratívy dotklo riaditeľky národnej spravodajskej služby Tulsi Gabbardovej, ktorá je proti americkým úderom na Irán. V rámci rozhodovacieho procesu sa vraj tiež neobrátil na ministra obrany Peta Hegsetha.



Tvrdenia o nezapojení Hegsetha však podľa NBC poprel hovorca ministerstva obrany Sean Parnell, podľa ktorého Hegseth s Trumpom hovorí niekoľkokrát do dňa a bol s ním tento týždeň aj v priestoroch Bieleho domu.



Trump podľa zdrojov americkej televízie načúva šéfovi Zboru náčelníkov štábov Danovi Cainovi, veliteľovi Centrálneho velenia USA Erikovi Kurillovi i riaditeľovi CIA Johnovi Ratcliffovi. Na rozdiel od prakticky všetkých predchádzajúcich prezidentov USA od druhej svetovej vojny sa však nespolieha na možnosti zahraničnej politiky a vojenských operácií, ktoré pripravia úradníci a potom o nich s ním premyslene diskutujú, uviedli predstavitelia.



O zahraničnej politike Trump hovorí s členmi svojej administratívy, ako aj s nespočetným množstvom zahraničných lídrov a osôb mimo americkej vlády. Tieto diskusie sú ale viac menej neformálne a voľné, v dôsledku čoho majú úradníci alebo vojenskí velitelia podľa zdrojov pravdepodobne menej príležitostí spochybniť jeho predpoklady, alebo vyjadriť obavy o jeho postupe, uzavrela stanica NBC News.