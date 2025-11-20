< sekcia Zahraničie
NBC: Trump schválil nový mierový plán pre Rusko a Ukrajinu
Zdroj presné podrobnosti tohto plánu neuviedol predpokladá však, že je stále predmetom rokovaní s kľúčovými zúčastnenými stranami.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 20. novembra (TASR) - Prezident USA Donald Trump schválil nový americký mierový plán, ktorý by ukončil vojnu na Ukrajine. V noci na štvrtok o tom informovala televízna stanica NBC News, ktorá sa odvoláva na vysokopostavený zdroj z Bieleho domu, píše TASR.
Trump tento týždeň schválil 28-bodový mierový plán pre mier medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorý zostavili najvyššie postavení predstavitelia jeho administratívy za uplynulých niekoľko týždňov počas konzultácií s ruským vyslancom Kirillom Dmitrijevom a ukrajinskými predstaviteľmi, citovala televízia nemenovaný zdroj z Bieleho domu.
Na zostavovaní tohto plánu sa podieľal Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff, viceprezident USA J.D. Vance, minister zahraničných vecí Marco Rubio a prezidentov zať Jared Kushner, dodal predstaviteľ.
„Plán sa zameriava na poskytnutie bezpečnostných záruk obom stranám s cieľom zabezpečiť trvalý mier,“ cituje NBC News. „Zahŕňa veci, ktoré Ukrajina chce a potrebuje pre trvalý mier,“ dodala televízia.
Zdroj presné podrobnosti tohto plánu neuviedol predpokladá však, že je stále predmetom rokovaní s kľúčovými zúčastnenými stranami. O existencii plánu ako prvý informoval portál Axios.
Traja ďalší americkí predstavitelia pre NBC News uviedli, že podrobnosti mierovej dohody ešte neboli predložené ukrajinskej strane, a že načasovanie finalizácie návrhu plánu sa zhoduje so stredajšou návštevou armádnej delegácie USA na Ukrajine.
Médiá k návrhom v pláne uviedli, že Ukrajina by sa výmenou za bezpečnostné záruky zo strany USA mala vzdať časti svojho územia a obmedziť rozsah svojej armády.
Hoci americké úsilie o oživenie mierových rokovaní zrejme naberá na obrátkach, Kremeľ doposiaľ nepreukázal žiadne známky zmeny ohľadne podmienok ukončenia vojny, uvádza NBC. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom povedal, že kontakty s Američanmi pokračujú, zatiaľ sa však neurobilo dosť na to, aby mohol byť usporiadaný nový summit.
Ukrajina sa nezúčastnila na formovaní navrhovaného mierového plánu, uviedol zdroj blízky ukrajinskej vláde a európsky predstaviteľ oboznámený s touto záležitosťou. Kyjev bol podľa týchto dvoch zdrojov informovaný o hrubých obrysoch tohto plánu.
Trump tento týždeň schválil 28-bodový mierový plán pre mier medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorý zostavili najvyššie postavení predstavitelia jeho administratívy za uplynulých niekoľko týždňov počas konzultácií s ruským vyslancom Kirillom Dmitrijevom a ukrajinskými predstaviteľmi, citovala televízia nemenovaný zdroj z Bieleho domu.
Na zostavovaní tohto plánu sa podieľal Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff, viceprezident USA J.D. Vance, minister zahraničných vecí Marco Rubio a prezidentov zať Jared Kushner, dodal predstaviteľ.
„Plán sa zameriava na poskytnutie bezpečnostných záruk obom stranám s cieľom zabezpečiť trvalý mier,“ cituje NBC News. „Zahŕňa veci, ktoré Ukrajina chce a potrebuje pre trvalý mier,“ dodala televízia.
Zdroj presné podrobnosti tohto plánu neuviedol predpokladá však, že je stále predmetom rokovaní s kľúčovými zúčastnenými stranami. O existencii plánu ako prvý informoval portál Axios.
Traja ďalší americkí predstavitelia pre NBC News uviedli, že podrobnosti mierovej dohody ešte neboli predložené ukrajinskej strane, a že načasovanie finalizácie návrhu plánu sa zhoduje so stredajšou návštevou armádnej delegácie USA na Ukrajine.
Médiá k návrhom v pláne uviedli, že Ukrajina by sa výmenou za bezpečnostné záruky zo strany USA mala vzdať časti svojho územia a obmedziť rozsah svojej armády.
Hoci americké úsilie o oživenie mierových rokovaní zrejme naberá na obrátkach, Kremeľ doposiaľ nepreukázal žiadne známky zmeny ohľadne podmienok ukončenia vojny, uvádza NBC. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom povedal, že kontakty s Američanmi pokračujú, zatiaľ sa však neurobilo dosť na to, aby mohol byť usporiadaný nový summit.
Ukrajina sa nezúčastnila na formovaní navrhovaného mierového plánu, uviedol zdroj blízky ukrajinskej vláde a európsky predstaviteľ oboznámený s touto záležitosťou. Kyjev bol podľa týchto dvoch zdrojov informovaný o hrubých obrysoch tohto plánu.