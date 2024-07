ČR tvrdí, že čelí informačným operáciám s cieľom šíriť ruské naratívy

Praha 3. júla (TASR) - V Česku prebiehajú informačné operácie, ktorých cieľom je šíriť ruské naratívy a zastaviť tak prísun materiálnej pomoci Ukrajine. Vo výročnej správe za rok 2023 to v stredu uviedla česká Národná centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"V našom priestore prebiehajú informačné operácie, ktoré majú postupne demoralizovať verejnú debatu, aby bolo možné v nej šíriť ruské naratívy. Tie sú súčasťou informačnej vojny s cieľom zastaviť prísun materiálnej pomoci bojujúcej Ukrajine," uviedla NCOZ.



K nárastu hybridných hrozieb podľa nej dochádza aj v ďalších európskych štátoch. Ruské aktivity sa tam snažia informačne ovplyvňovať obyvateľstvo. V týchto krajinách vrátane ČR tiež vzrastá hrozba sabotáží proti kritickej a dopravnej infraštruktúre, uviedol vo výročnej správe policajný útvar.



"Spoločný európsky trend predstavuje stále častejšie zapájanie sa miestneho obyvateľstva či lokálneho kriminálneho prostredia do širokého spektra činností - od aktívneho zisťovania informácií z daného štátu a tipovania cieľov cez vytváranie rôznych foriem nátlaku na vybrané osoby napríklad z exilovej diaspóry až po priame útoky na infraštruktúru či verejné miesta," vysvetlila NCOZ.



Metóda postupného zapájania sa vybraného jedinca je podľa nej podobná radikalizačnej taktike islamistov a často sa môže uskutočňovať prostredníctvom komunikačných platforiem a sociálnych sietí. To, že sa do aktivít, v ktorých je zjavná rola ruských spravodajských orgánov, zapájajú miestni obyvatelia, je podľa českej polície zrejme dôsledok zmeny ich zacielenia a tiež podmienok pôsobenia v európskych krajinách.



NCOZ v správe dodala, že konfrontácia s Ruskom v dôsledku vojny na Ukrajine významne zvyšuje riziko demonštratívnych útokov, ktorých cieľom je vzbudiť v obyvateľstve daného štátu pocit ohrozenia. Česká polícia podľa svojich slov tieto riziká vníma a v oblasti bezpečnostnej prevencie chce posilniť spoluprácu v rámci Europolu aj ďalších medzinárodných projektov.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)