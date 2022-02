Francúzska ľavica rokuje o spolupráci pred prezidentskými voľbami

Paríž 9. februára (TASR) - Dva mesiace pred prezidentskými voľbami vo Francúzsku sa črtá dohoda medzi kandidátmi ľavice. Kandidát Zelených Yannick Jadot a bývalá francúzska ministerka spravodlivosti Christiane Taubirová z ľavicovej strany Walwari vo Francúzskej Guyane sa cez víkend tajne stretli aj so svojimi tímami, aby prediskutovali spoločný postup. Informáciu prináša TASR na základe článku v denníku Le Monde.



Aj napriek rokovaniam obaja v pondelok potvrdili svoje odhodlanie pokračovať v kandidatúre. Taubirová však na tlačovej konferencii nevylúčila ani spoluprácu s inými ľavicovými kandidátmi. "Bez váhania by som povedala Anne Hidalgovej, Yannickovi Jadotovi a Fabienovi Rousselovi: stretnime sa a porozprávajme sa. Môžem zavolať aj Jeana-Luca Mélenchona," vyhlásila.



Taubirová je umiernená ľavičiarka, počas prezidentovania Françoisa Hollanda v rokoch 2012 až 2016 bola ministerkou spravodlivosti. Podľa posledného prieskumu agentúry Elabe zo stredy 9. februára má voličskú podporu na úrovni 3,5 percenta.



Jadot svoju kariéru začínal v hnutí Greenpeace. Neskôr sa stal europoslancom za frakciu Zelených. Podľa Elabe by ho za prezidenta chcelo 4,5 percenta Francúzov.



Prvé kolo prezidentských volieb vo Francúzsku sa uskutoční 10. apríla, prípadné druhé kolo o dva týždne neskôr.