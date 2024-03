Rím 12. marca (TASR) – Kalábrijská mafia 'Ndrangheta má záujem o trh s fentanylom, vyhlásil v utorok tajomník vlády Alfredo Mantovano. TASR informuje na základe správy agentúry ANSA.



"Fentanyl sa nepašuje výhradne do USA. Indície poukazujú na jeho prítomnosť aj v Portugalsku a Spojenom kráľovstve. Máme informácie o tom, že 'Ndrangheta má o fentanyl záujem a skúma výhodnosť jeho uvedenia na trh," vyhlásil Mantovano v sídle premiérky počas prezentácie národného plánu prevencie zneužívania fentanylu a iných syntetických opiátov. Fentanyl opísal ako zombie drogu s potenciálnou smrteľnou dávkou iba jeden až dva miligramy.



Premiérka Giorgia Meloniová vyhlásila, že je potrebný národný plán, ktorý zabráni rozšíreniu fentanylu. Minister športu Andrea Abodi vyhlásil, že fentanyl do Talianska ešte nedorazil, no i tak je potenciálnou hrozbou pre mladých. Mantovano dodal, že aj keď v Taliansku ešte nie je fentanylová kríza, je potrebné konať rozhodne a rázne, aby sa jej predišlo.



Syntetický opiát fentanyl je 50-násobne silnejší než heroín. Od roku 2018 spolu s analogickými látkami prekonal v USA heroín v počte predávkovaní drogami.



'Ndrangheta je vďaka ovládaniu veľkej časti obchodu s kokaínom smerujúcim do Európy všeobecne považovaná za najmocnejšiu zločineckú organizáciu v Taliansku. Jej vplyv sa rozšíril aj do zahraničia, najmä do Južnej a Severnej Ameriky a Austrálie.



Odborníci odhadujú, že hodnota operácií mafie dosahuje približne 60 miliárd eur.