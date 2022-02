Holandsko chce zrušiť všetky protipandemické opatrenia

Amsterdam 15. február (TASR) - Holandská vláda plánuje podľa verejnoprávnej televízie NOS zrušiť od 25. februára všetky obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu okrem niektorých základných hygienických opatrení. Vláda chce ísť údajne ešte ďalej než odporúčania poradného tímu odborníkov, ktoré predložil v pondelok parlamentu minister zdravotníctva Ernst Kuipers. TASR o tom informuje na základe správ holandského spravodajského webu DutchNews.nl.



Vláda by o tom podľa agentúry DPA mala rozhodovať v utorok večer.



Podľa odporúčaní odborníkov by sa ľudia mali pri vstupe do prevádzok naďalej povinne preukazovať, či majú negatívny test, sú očkovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19. NOS však informuje, že vláda chce od 25. februára zrušiť aj toto opatrenie.



Holandská televízia tiež uvádza, že gastronomické prevádzky a nočné kluby by sa mali od 25. februára – teda ešte na fašiangy – vrátiť k bežným otváracím hodinám. Odborníci odporúčajú predĺžiť aktuálne otváracie hodiny reštaurácií do 1.00 h.



Aj podľa konzília by mali divadlá, kiná, štadióny a reštaurácie v Holandsku po novom fungovať takmer bez obmedzení.



Tieto kroky prichádzajú po rastúcom tlaku verejnosti a podnikateľov na uvoľnenie súčasných opatrení na základe klesajúceho počtu nových prípadov covidu v krajine.