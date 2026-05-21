< sekcia Zahraničie
ZEMETRASENIE V NEAPOLE: Mesto zasiahli otrasy s magnitúdou 4,4
K otrasom došlo krátko pred šiestou hodinou ráno.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Neapol 21. mája (TASR) - Juhotalianske mesto Neapol a jeho okolie zasiahlo vo štvrtok skoro ráno silné zemetrasenie s magnitúdou 4,4, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
K otrasom došlo krátko pred šiestou hodinou ráno. Veľké množstvo ľudí v panike vybehlo do ulíc. Podľa oficiálnych údajov sa epicentrum zemetrasenia nachádzalo v oblasti Flegrejských polí (Campi Flegrei). Ide o takzvaný supervulkán, ktorý sa rozprestiera od západnej časti mesta až po ostrov Ischia. Väčšie materiálne škody po otrase zatiaľ neboli hlásené.
Taliansky Národný inštitút pre geofyziku a vulkanológiu (INGV) uviedol, že k zemetraseniu došlo o 05:51 h. Išlo pritom o jedno z najsilnejších v tomto regióne za uplynulé roky, píše DPA.
Flegrejské polia sú oblasťou s vysokou sopečnou aktivitou a početnými menšími otrasmi. Pred rokom tam však namerali aj zemetrasenie s magnitúdou 4,6.
Epicentrum sa teraz podľa dostupných informácií nachádzalo v mori, konkrétne vo vodách v oblasti medzi neapolskými predmestiami Pozzuoli a Bacoli. Otrasy však bolo cítiť aj vo viacerých neapolských štvrtiach. Z preventívnych dôvodov zostane vo štvrtok v meste zatvorených niekoľko škôl. Neapol sa nachádza priamo na úpätí sopky Vezuv a v jej blízkom okolí žijú približne tri milióny ľudí.
K otrasom došlo krátko pred šiestou hodinou ráno. Veľké množstvo ľudí v panike vybehlo do ulíc. Podľa oficiálnych údajov sa epicentrum zemetrasenia nachádzalo v oblasti Flegrejských polí (Campi Flegrei). Ide o takzvaný supervulkán, ktorý sa rozprestiera od západnej časti mesta až po ostrov Ischia. Väčšie materiálne škody po otrase zatiaľ neboli hlásené.
Taliansky Národný inštitút pre geofyziku a vulkanológiu (INGV) uviedol, že k zemetraseniu došlo o 05:51 h. Išlo pritom o jedno z najsilnejších v tomto regióne za uplynulé roky, píše DPA.
Flegrejské polia sú oblasťou s vysokou sopečnou aktivitou a početnými menšími otrasmi. Pred rokom tam však namerali aj zemetrasenie s magnitúdou 4,6.
Epicentrum sa teraz podľa dostupných informácií nachádzalo v mori, konkrétne vo vodách v oblasti medzi neapolskými predmestiami Pozzuoli a Bacoli. Otrasy však bolo cítiť aj vo viacerých neapolských štvrtiach. Z preventívnych dôvodov zostane vo štvrtok v meste zatvorených niekoľko škôl. Neapol sa nachádza priamo na úpätí sopky Vezuv a v jej blízkom okolí žijú približne tri milióny ľudí.