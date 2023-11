Neapol udelil Julianovi Assangeovi čestné občianstvo

Rím 11. novembra (TASR) - Talianske mesto Neapol v piatok udelilo čestné občianstvo zakladateľovi organizácie WikiLeaks Julianovi Assangeovi. TASR informáciu prevzala zo sobotňajšej správy tlačovej agentúry ANSA.



Austrálčan je momentálne väznený v Británii v súvislosti so snahou USA o jeho vydanie na základe zákona o špionáži za zverejnenie tajných informácií z prostredia americkej armády a diplomacie v rokoch 2010-2011.



Assangeovi (52) bol udelený občiansky diplom spolu s mestskou medailou, ktoré starosta Neapola Gaetano Manfredi odovzdal jeho manželke Stelle Assangeovej počas formálneho ceremoniálu v Sala dei Baroni na hrade Castel Nuovo (Maschio Angioino).



"Toto ocenenie symbolicky predstavuje výzvu mesta Neapol, ktoré vždy bránilo všetky slobody. Ak chceme brániť a posilňovať demokraciu, musíme brániť aj slobodu tlače. Musíme mať vždy na pamäti, že silnú demokraciu vytvára silná tlač," povedal počas ceremónie Manfredi.



"Ďakujem vám všetkým a žiadam vás, aby ste bojovali, kým sa Julian nedostane na slobodu," uviedla Assangeová.



Šestnásť členov amerického Kongresu vrátane republikánky Marjorie Taylorovej Greeneovej a ľavicovej demokratky Alexandrie Ocasiovej-Cortezovej napísalo prezidentovi USA Joeovi Bidenovi list, v ktorom ho žiadajú, aby sa vzdal požiadavky na extradíciu Juliana Assangea na stíhanie.



Začiatkom budúceho roka udelí Assangeovi čestné občianstvo aj talianske hlavné mesto Rím.



"Assange je symbolom slobody prejavu, ktorá je neodmysliteľná pre akúkoľvek ozajstnú demokraciu. Za to, že si robil svoju prácu novinára, je jeho sloboda už roky obmedzovaná v hrozných podmienkach," vyhlásila v októbri bývalá starostka Ríma Virginia Raggiová. Na čele metropoly stála v rokoch 2016-2021.



Assange je od roku 2019 vo väzbe v prísne stráženej väznici Belmarsh v Londýne, kde čaká na súdne rozhodnutie o vydaní do USA. Predtým strávil takmer sedem rokov na londýnskom veľvyslanectve Ekvádoru, kde mu poskytli azylovú ochranu.