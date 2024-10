Nebenzia: Správy o vojakoch KĽDR v Rusku sú len ´tvrdenia´

New York 31. októbra (TASR) - Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia zavrhol v stredu správy o prítomnosti severokórejských vojakov v Rusku a Washington a Londýn obvinil zo šírenia "dezinformácií". Trval na tom, že Moskva v interakcii so Severnou Kóreou postupuje v súlade s medzinárodným právom, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Tieto prípady majú spoločné len jedno: ide o obyčajné tvrdenia, a keďže chýbajú akékoľvek presvedčivé dôkazy, ich cieľom je len odvrátiť pozornosť od skutočných problémov, ktoré predstavujú hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť," povedal Nebenzia Bezpečnostnej rade OSN.



USA tvrdia, že Pchjongjang vyslal do Ruska vyše 10.000 vojakov, ktorí tam absolvujú výcvik a neskôr budú nasadení na Ukrajinu. Generálny tajomník NATO Mark Rutte uviedol, že časť severokórejských vojakov už nasadili v ruskej Kurskej oblasti, kde sa Moskva snaží odraziť útoky Ukrajiny. Podľa ministerstva obrany USA existujú náznaky, že v tejto oblasti "malý počet" severokórejských vojakov už skutočne je.



Nebenzia v stredu povedal, že aj keby boli obvinenia USA pravdivé, nechápe "prečo sa Spojené štáty a ich spojenci snažia všetkým vnútiť chybnú logiku, že majú právo pomáhať Zelenského režimu... a ruskí spojenci nemajú (také) právo". Dodal, že Rusko pri interakcii s KĽDR "vo vojenskej a iných oblastiach" postupuje v súlade s medzinárodným právom a neporušuje ho.



Ostatní členovia BR OSN však v súvislosti so situáciou vyjadrili znepokojenie.



Britská veľvyslankyňa pri OSN Barbara Woodwardová varovala pred výhodami, ktoré Pchjongjang môže získať od Moskvy najmä v oblasti vojenskej pomoci. Podľa jej slov to "predstavuje riziko ďalšieho zvyšovania napätia na Kórejskom polostrove", ako aj oslabenia bezpečnosti v indo-pacifickom regióne.



Francúzsky veľvyslanec Nicolas de Riviere tvrdí, že ak sú severokórejské jednotky naozaj rozmiestnené v Rusku, bude to vnímané ako "nepriateľský čin s priamymi dôsledkami pre európsku bezpečnosť, medzinárodný mier a bezpečnosť", ktorým sa iba zvýši utrpenie Ukrajincov.



Samotná OSN vyjadrila v súvislosti s tvrdeniami o prítomnosti vojakov KĽDR v Rusku znepokojenie, zároveň však poznamenala, že ich nevie overiť. "Organizácia Spojených národov nemá k dispozícii žiadne ďalšie podrobnosti o vývoji situácie a nie je v pozícii, aby mohla overiť alebo potvrdiť uvádzané tvrdenia či správy," uviedol námestník generálneho tajomníka OSN pre Európu a slovenský diplomat Miroslav Jenča.