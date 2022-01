V. Nebenzia: Reči o prichádzajúcej vojne sú samy o sebe provokačné

Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok 28. januára 2022. Foto: TASR/AP

New York 31. januára (TASR) - Západ nemá dôkazy, ktoré by potvrdzovali tvrdenia, že Rusko v blízkom čase zaútočí na Ukrajinu. V pondelok to počas zasadnutia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) v New Yorku vyhlásil ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia, podľa ktorého paniku okolo Ukrajiny vyvolávajú tí, ktorí sa snažia rozvíjať témuzo strany Ruska.uviedol Nebenzia, ktorého citovala agentúra TASS.pokračoval ruský veľvyslanec, pričom odkazoval na slová ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten počas víkendu vyzval Západ, aby nevyvolávalv súvislosti so situáciou na ukrajinských hraniciach.Agentúra TASS pripomína, že Nebenzia odišiel zo zasadnutia BR OSN pred vystúpením ukrajinského veľvyslanca pri OSN Serhija Kyslyciu. Podľa Nebenziu nešlo oa zasadnutie musel opustiť pre naplánované stretnutie s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom.O pondelkové zasadnutie BR OSN požiadali Spojené štáty pre obavy z ruskej invázie na Ukrajinu. Washington žiada, aby Moskva stiahla približne 100.000 ruských vojakov zhromaždených na hraniciach s Ukrajinou. Rusko odmieta tvrdenia, že plánuje inváziu, a naopak žiada, aby členovia Severoatlantickej aliancie (NATO) nerozmiestňovali svoje jednotky vo východnom krídle Aliancie a aby sa Ukrajina nikdy nestala členom NATO.Na začiatku pondelkového zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN sa Rusko narýchlo pokúsilo verejnú schôdzku zrušiť. Desať z pätnástich členov rady však hlasovalo za jej pokračovanie.Podľa Nebenziu plánuje Rusko taktiež zorganizovať zasadnutie BR OSN, a to 17. februára – teda v čase siedmeho výročia podpísania minskych dohôd.