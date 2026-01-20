< sekcia Zahraničie
NEBESKÉ DIVADLO: Pre geomagnetickú búrku ľudia videli polárnu žiaru
Polárna žiara na Zemi vzniká, keď sa energeticky nabité častice zo Slnka dostanú k Zemi vo forme slnečného vetra a narážajú do molekúl plynov v horných vrstvách atmosféry.
Autor TASR
Berlín 20. januára (TASR) - Silná geomagnetická búrka v noci na utorok spôsobila, že vo viacerých častiach Nemecka bolo možné spozorovať polárnu žiaru. Podľa nemeckej meteorologickej služby ju bolo vidieť až v Alpách na juhu krajiny. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
Polárna žiara na Zemi vzniká, keď sa energeticky nabité častice zo Slnka dostanú k Zemi vo forme slnečného vetra a narážajú do molekúl plynov v horných vrstvách atmosféry. Deje sa to vo výške 80 až 250 kilometrov nad zemským povrchom najčastejšie v okolí severného a južného polárneho kruhu. Pri intenzívnej slnečnej aktivite sa rozšíri aj do stredných zemepisných šírok.
Pozorovanie žiary v Nemecku umožnila silná geomagnetická búrka, ktorú americký Národný úrad pre oceán a atmosféru zaradil do druhej najsilnejšej kategórie G4. Búrka takejto sily môže ovplyvniť funkčnosť satelitov a narušiť systémy GPS.
Podľa astronomickej platformy Spaceweather vietor zo Slnka prekonal vzdialenosť medzi Slnkom a Zemou len za približne 25 hodín. Za normálnych okolností túto vzdialenosť prekoná za tri až štyri dni.
Polárnu žiaru bolo v noci na utorok možné sledovať aj zo Švajčiarska, Ukrajiny, Slovenska, Kanady a severnej časti Spojených štátov.
