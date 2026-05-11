Nebezpečnú jazdu po Trenčíne zastavila až polícia
Policajti zabránili ďalšiemu možnému ohrozeniu ostatných účastníkov cestnej premávky.
Autor TASR
Trenčín 11. mája (TASR) - Pohotovostná motorizovaná jednotka Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne zasahovala v nedeľu (10. 5.) na Hasičskej ulici v Trenčíne. Vodič osobného motorového vozidla ohrozoval účastníkov cestnej premávky, po kolízii s motocyklom pokračoval v jazde. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Päťdesiatdvaročný vodič vozidla bez zjavného dôvodu zastavil v križovatke na ulici Pred poľom, čím obmedzoval cestnú premávku. Následne pokračoval v jazde smerom do centra mesta, pričom na Hasičskej ulici malo dôjsť ku kontaktu s motocyklom. Vodič vozidla Audi po udalosti pokračoval v jazde ďalej,“ priblížila hovorkyňa.
Ako dodala, počas ďalšej jazdy na Legionárskej ulici poškodil obrubník stredového ostrovčeka a následne pokračoval späť smerom na Hasičskú ulicu, kde ho zastavila policajná hliadka.
Policajti zabránili ďalšiemu možnému ohrozeniu ostatných účastníkov cestnej premávky. Voči vodičovi boli použité donucovacie prostriedky, počas zákroku nedošlo k zraneniu osoby. Skúšky na alkohol a drogy boli negatívne. Vodiča motocykla previezli do nemocnice.
