Nebezpečný vojak sa vyhrážal expertovi na covid

Brusel 20. mája (TASR) - Polícia v stredu posilnila pátranie po belgickom vojakovi s podozrením na krajne pravicové názory a s prístupom k raketometom, ktorý po vyhrážkach voči verejným predstaviteľom zmizol. Vyhrážky adresoval aj uznávanému odborníkovi na koronavírus Marcovi Van Ranstovi, napísala tlačová agentúra AFP.



Federálna prokuratúra v stredu večer uviedla, že v národnom parku na severovýchode Belgicka rozmiestnila okolo 250 policajtov a vojakov, pretože sa tam môže ukrývať hľadaný Jurgen Conings (46).



Práve neďaleko tohto parku sa našlo opustené vozidlo podozrivého a v ňom "štyri protitankové raketomety a munícia", spresnila prokuratúra.



Conings sám seba na Twitteri opisuje ako "príslušníka belgických vzdušných síl, ktorý má rád fitness, kulturistiku a box". Je zaradený do zoznamu extrémistov monitorovaných belgickým protiteroristickým úradom.



Patrí k približne 30 príslušníkom belgických ozbrojených síl, ktorí sú známi sympatiami voči extrémistom, uviedli predstavitelia. Conings je napriek tomu v aktívnej službe a cvičí belgických vojakov pred vyslaním do zahraničných misií.



Premiér Alexander de Croo povedal pre flámsku stanicu VTM, že je "neprijateľné", že tomuto vojakovi na úteku umožňovali prístup k zbraniam. Ministerka obrany Ludivine Dedonderová oznámila, že sa už začalo vyšetrovanie.



Hovorca prokuratúry Eric Van Duyse pre AFP uviedol, že vojak je "dobre vycvičený, ale zrejme má názory spájané s extrémnou pravicou". Muž mizol so zbraňami a zanechal list obsahujúci "znepokojujúce prvky", napríklad vyhrážky štátnym a verejným predstaviteľom, dodal hovorca.



Podľa ministra spravodlivosti Vincenta Van Quickenborna sú náznaky, že "muž je násilnícky, a za posledných 24 hodín sa nazbierali dôkazy o tom, že predstavuje akútnu hrozbu".



Holandská polícia tiež monitoruje situáciu pre prípad, že by Conings chcel prejsť cez hranicu.